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21.12.2018 12:11
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

С арифметикой на ты

Текст: Тимур Алиев
Российская газета - Неделя - Юг России №7750 (287)
12-летний школьник из Махачкалы Магомед Кагиров стал победителем всемирных соревнований по ментальной арифметике в Малайзии, в которых участвовали около 15 тысяч детей из 80 стран в возрасте от четырех до 14 лет.

Команда России была представлена 27 участниками из 12 городов. Ребята на фоне своих соперников выглядели очень достойно, заняв одно первое место, семь вторых и пятнадцать третьих.

Фото: Роман Мерзляков/РГ
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Ментальной арифметикой Магомед Кагиров начал заниматься всего три года назад, но он уже удостоился высшей награды Всероссийского чемпионата в Москве и Северо-Кавказского первенства в Грозном. В день приезда юного чемпиона в доме Кагировых собрались родственники, бабушка с утра готовила любимые блюда для своего внука. Наконец наступил долгожданный момент: Магомед вместе с родителями возвращается из аэропорта.

Мама Гульнара рассказывает, что всей семьей переживали за Магомеда: "Я была уверена в своем сыне. Мы мечтали получить Гран-при, но ему не хватило всего двух баллов". В беседе с журналистами Магомед отмечает, что ментальная арифметика - это не только способность быстро считать в уме.

- Это хорошая тренировка для мозга. Арифметика увеличивает объем памяти, развивает различные полезные навыки, - рассуждает школьник. Он также поделился своими впечатлениями от поездки в далекую страну. - Мне там понравилось, но очень необычная кухня: всякие тараканы и тарантулы. Их есть я не рискнул, - говорит Магомед.

Ментальная арифметика - одно из увлечений мальчика, который участвует во многих олимпиадах, при этом отлично учится в школе. На вопрос, кем он мечтает стать в будущем, поступил неожиданный ответ: "Хочу спасать людей. Буду военным хирургом".

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