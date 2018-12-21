12-летний школьник из Махачкалы Магомед Кагиров стал победителем всемирных соревнований по ментальной арифметике в Малайзии, в которых участвовали около 15 тысяч детей из 80 стран в возрасте от четырех до 14 лет.

Команда России была представлена 27 участниками из 12 городов. Ребята на фоне своих соперников выглядели очень достойно, заняв одно первое место, семь вторых и пятнадцать третьих.

Ментальной арифметикой Магомед Кагиров начал заниматься всего три года назад, но он уже удостоился высшей награды Всероссийского чемпионата в Москве и Северо-Кавказского первенства в Грозном. В день приезда юного чемпиона в доме Кагировых собрались родственники, бабушка с утра готовила любимые блюда для своего внука. Наконец наступил долгожданный момент: Магомед вместе с родителями возвращается из аэропорта.

Мама Гульнара рассказывает, что всей семьей переживали за Магомеда: "Я была уверена в своем сыне. Мы мечтали получить Гран-при, но ему не хватило всего двух баллов". В беседе с журналистами Магомед отмечает, что ментальная арифметика - это не только способность быстро считать в уме.

- Это хорошая тренировка для мозга. Арифметика увеличивает объем памяти, развивает различные полезные навыки, - рассуждает школьник. Он также поделился своими впечатлениями от поездки в далекую страну. - Мне там понравилось, но очень необычная кухня: всякие тараканы и тарантулы. Их есть я не рискнул, - говорит Магомед.

Ментальная арифметика - одно из увлечений мальчика, который участвует во многих олимпиадах, при этом отлично учится в школе. На вопрос, кем он мечтает стать в будущем, поступил неожиданный ответ: "Хочу спасать людей. Буду военным хирургом".