Новости

СК опубликовал видео продажи девственности в Москве 14:03
Совфед одобрил закон об ответственности за сокрытие конфликта интересов 13:53
В Кремле назвали причину проверки корпорации BBC 13:50
В Вологде разрушенный при взрыве газа дом отремонтируют раньше срока 13:48
Дом Breguet представил новую модель Reine de Naples 13:47
В Крыму электроэнергия с 1 января 2019 подорожает на 1,7 процента 13:43
Новый год на ВДНХ можно будет встретить на пяти площадках 13:32
Экспрессы до Одинцово станут частью наземного метро Москвы 13:30
В Кремле обещали защиту попавшим под санкции США российским СМИ 13:29
В Уфе СК начал проверку по факту падения ученика из окна школы 13:28
Лавров: Москва готова провести встречу лидеров Израиля и Палестины 13:25
В Минске чествовали лидеров деловой и общественной жизни страны 13:22
В Краснодаре суд рассмотрит дело о мошенничестве экс-чиновника 13:21
Сбил за горизонтом: Китай первые применил С-400 13:18
В Сибирь придут снегопады и морозы до -50 градусов 13:16
29 сейвов Бобровского помогли "Коламбусу" обыграть "Нью-Джерси" 12:58
Внутрироссийский роуминг отменят с 1 июня 2019 года 12:51
На серой ветке метро в Москве второй раз за неделю поймали наркокурьера 12:49
Toyota привезет в Россию две новинки 12:45
Нефтяники РФ снизят добычу в рамках ОПЕК+ пропорционально 12:43
Совфед одобрил закон о праве предпенсионеров на долю в наследстве 12:43
Лукашенко вручил награды сотрудникам БЕЛТА в канун его столетнего юбилея 12:28
Совфед одобрил штрафы за вовлечение детей в незаконные митинги 12:24
Медведева упала на тренировке на чемпионате России 12:17
Уильяму Браудеру предъявили обвинение 12:06
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
ВС разъяснил, когда опьянение не является отягчающим обстоятельством
ВС разъяснил, когда опьянение не является отягчающим обстоятельством
В "РГ" обсудят изменения в миграционном законодательстве России
В "РГ" обсудят изменения в миграционном законодательстве России
Полезная книжка: Что нужно знать о переходе на цифровое ТВ
Полезная книжка: Что нужно знать о переходе на цифровое ТВ
21.12.2018 12:26
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Цифра у Эльбруса

В самом высокогорном ауле КЧР Хурзук готовятся перейти на мультиплекс
Текст: Николай Грищенко
Российская газета - Неделя - Кубань-Кавказ №7750 (287)
Расположенный на склоне Эльбруса аул Хурзук является одним из самых высокогорных населенных пунктов в Карачаево-Черкесии. А поскольку в 2019 году предстоит переход на цифровую связь, то волонтеры из Северо-Кавказской государственной гуманитарно-технологической академии решили узнать, насколько готовы местные жители к переходу на мультиплекс.
Фото: Михаил Воскресенский/ РИА Новости Фото: Михаил Воскресенский/ РИА Новости
Фото: Михаил Воскресенский/ РИА Новости

В акции участвовали 20 студентов, которые обошли более 200 домов.

- Привлекли к переписи и местных школьников, чтобы укрепить социальные контакты между волонтерами. Были приятно удивлены, что настройкой цифровых телеприемников в ауле с успехом занимаются в основном местные домохозяйки, - говорит руководитель волонтерского отряда кандидат математических наук Тамара Каппушева.

Фото: Михаил Синицын/ РГ
Как российские регионы переходят на цифровое телевещание

Перепись стала своеобразной этнографической акцией, поскольку студенты могли познакомиться еще и с обычаями горцев. А главным открытием стала встреча с обладателем первого телевизора в ауле Хурзук.

- Мы пообщались c 90-летним Ибрагимом Узденовым. Он рассказал, что впервые о телевизорах прочитал еще в 1955 году, когда находился в депортации в Казахстане. А когда через два года вернулся на родину в Карачай, его, профессионального животновода, пригласили на работу в станицу Бекешевскую. Здесь купил свой первый телевизор и привез его в Хурзук, - рассказал участник переписи Руслан Коркмазов.

Известно, что в 1953 году Московский радиотехнический завод "Рубин" наладил выпуск телевизора "Север". Внешне он представлял собой массивный ящик с деревянно-матерчатым фасадом, крупными ручками переключателей и маленьким экраном в тройной коричнево желтой раме. Именно такой телеприемник был у жителя аула. Показывал он всего лишь два канала, по которым передавали в основном документальные фильмы, репортажи с митингов и праздничных демонстраций, футбольные матчи. В июне 1957 года информационные выпуски "Последних новостей" стали выходить в эфир уже три раза в день.

Фото: Валерий Мельников/РИА Новости
В Тверской области пресекли попытку "бизнеса" нажиться на цифре

Сейчас все изменилось. У пяти процентов жителей аула Хурзук в доме имеются четыре телевизора, семь процентов имеют по три, остальные - по два или одному. А в 14 семьях телевизоров не оказалось, так как здесь предпочитают читать книги и газеты. Перепись также показала, что горцы любят пользоваться современной техникой, в которую уже встроены приставки-декодеры для приема цифрового телесигнала. В ауле проживают только три семьи, которые сейчас смотрят аналоговое телевидение.

- Но и они собираются к Новому году приобрести современные телевизоры, которые автоматически принимают цифровой сигнал, - уточнила Тамара Каппушева.

По данным министерства промышленности и торговли КЧР, охват цифровыми технологиями вещания в республике составляет 99,84 процента. В регионе построено 45 цифровых станций. Карачаево-Черкесия вошла в число 20 субъектов, где отключение аналогового телевидения произойдет 15 апреля. Однако в зону цифрового телевизионного сигнала из-за гор и ущелий не попадает шесть населенных пунктов. Там проживают 873 человека, но и они не останутся без связи: местные власти планируют на льготных условиях подключать к спутниковому телевидению. А во всех многоквартирных домах России до июля 2019 года пройдет полная ревизия телеантенн.

Прямая речь

Андрей Романченко, гендиректор ФГУП "Российская телевизионная и радиовещательная сеть":

- Раньше на крыше каждого многоквартирного дома обязательно стояла антенна коллективного приема телесигнала с разводкой по всем квартирам. Сейчас в большинстве многоквартирных домов эти разводки принадлежат либо кабельным операторам, либо управляющим компаниям. Либо этих антенн вообще нет. Но у россиян должен быть выбор: смотреть кабельное, спутниковое за деньги или 20 каналов цифрового эфира бесплатно.

Культура Кино и ТВ ТВ и сериалы Общество Ежедневник Стиль жизни Филиалы РГ Юг России СКФО Карачаево-Черкесия
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В Кремле обещали защиту попавшим под санкции США российским СМИ
В МВД предложили разрешить полицейским вскрывать автомобили
ЦБ отозвал лицензии у двух российских банков
Ракета с военным спутником успешно стартовала с Байконура
Россиян предупредили о массовых задержаниях в Таиланде