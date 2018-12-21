Расположенный на склоне Эльбруса аул Хурзук является одним из самых высокогорных населенных пунктов в Карачаево-Черкесии. А поскольку в 2019 году предстоит переход на цифровую связь, то волонтеры из Северо-Кавказской государственной гуманитарно-технологической академии решили узнать, насколько готовы местные жители к переходу на мультиплекс.

В акции участвовали 20 студентов, которые обошли более 200 домов.

- Привлекли к переписи и местных школьников, чтобы укрепить социальные контакты между волонтерами. Были приятно удивлены, что настройкой цифровых телеприемников в ауле с успехом занимаются в основном местные домохозяйки, - говорит руководитель волонтерского отряда кандидат математических наук Тамара Каппушева.

Перепись стала своеобразной этнографической акцией, поскольку студенты могли познакомиться еще и с обычаями горцев. А главным открытием стала встреча с обладателем первого телевизора в ауле Хурзук.

- Мы пообщались c 90-летним Ибрагимом Узденовым. Он рассказал, что впервые о телевизорах прочитал еще в 1955 году, когда находился в депортации в Казахстане. А когда через два года вернулся на родину в Карачай, его, профессионального животновода, пригласили на работу в станицу Бекешевскую. Здесь купил свой первый телевизор и привез его в Хурзук, - рассказал участник переписи Руслан Коркмазов.

Известно, что в 1953 году Московский радиотехнический завод "Рубин" наладил выпуск телевизора "Север". Внешне он представлял собой массивный ящик с деревянно-матерчатым фасадом, крупными ручками переключателей и маленьким экраном в тройной коричнево желтой раме. Именно такой телеприемник был у жителя аула. Показывал он всего лишь два канала, по которым передавали в основном документальные фильмы, репортажи с митингов и праздничных демонстраций, футбольные матчи. В июне 1957 года информационные выпуски "Последних новостей" стали выходить в эфир уже три раза в день.

Сейчас все изменилось. У пяти процентов жителей аула Хурзук в доме имеются четыре телевизора, семь процентов имеют по три, остальные - по два или одному. А в 14 семьях телевизоров не оказалось, так как здесь предпочитают читать книги и газеты. Перепись также показала, что горцы любят пользоваться современной техникой, в которую уже встроены приставки-декодеры для приема цифрового телесигнала. В ауле проживают только три семьи, которые сейчас смотрят аналоговое телевидение.

- Но и они собираются к Новому году приобрести современные телевизоры, которые автоматически принимают цифровой сигнал, - уточнила Тамара Каппушева.

По данным министерства промышленности и торговли КЧР, охват цифровыми технологиями вещания в республике составляет 99,84 процента. В регионе построено 45 цифровых станций. Карачаево-Черкесия вошла в число 20 субъектов, где отключение аналогового телевидения произойдет 15 апреля. Однако в зону цифрового телевизионного сигнала из-за гор и ущелий не попадает шесть населенных пунктов. Там проживают 873 человека, но и они не останутся без связи: местные власти планируют на льготных условиях подключать к спутниковому телевидению. А во всех многоквартирных домах России до июля 2019 года пройдет полная ревизия телеантенн.

Прямая речь

Андрей Романченко, гендиректор ФГУП "Российская телевизионная и радиовещательная сеть":

- Раньше на крыше каждого многоквартирного дома обязательно стояла антенна коллективного приема телесигнала с разводкой по всем квартирам. Сейчас в большинстве многоквартирных домов эти разводки принадлежат либо кабельным операторам, либо управляющим компаниям. Либо этих антенн вообще нет. Но у россиян должен быть выбор: смотреть кабельное, спутниковое за деньги или 20 каналов цифрового эфира бесплатно.