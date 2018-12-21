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21.12.2018 08:46
Проект: В регионах

Уходящий год изменил Архангельск

Глава города рассказал "РГ" об итогах 2018-го
Текст: Марина Ледяева (Архангельск)
Российская газета - Неделя - Северо-Запад №7750 (287)
Как благоустроенные дворы сближают горожан? Можно ли говорить о буме социального строительства в Архангельске? В чем помогает столице Поморья Арктический форум? На эти и другие вопросы ответил глава города Игорь Годзиш.
Игорь Годзиш: Социальные объекты давно не строились в Архангельске в таких масштабах. Фото: Ирина Буйновская/РГ Игорь Годзиш: Социальные объекты давно не строились в Архангельске в таких масштабах. Фото: Ирина Буйновская/РГ
Игорь Годзиш: Социальные объекты давно не строились в Архангельске в таких масштабах. Фото: Ирина Буйновская/РГ

Игорь Викторович, создание комфортной городской среды стало той темой, которая не сходила с повестки весь год...

Игорь Годзиш: В следующем году планируем благоустроить 41 дворовую территорию. Проведены конкурсные процедуры по отбору общественных зон. Начинаем заниматься парком на улице Галушина - отрадно, что именно эта любимая горожанами территория заняла второе место в голосовании на благоустройство. Предстоит большая интересная работа.

В этом году благоустроено 15 общественных зон. Все они многократно проверены общественниками и контрольно-надзорными органами, и сегодня люди уже сами заботятся о созданных территориях. Это один из главных результатов благоустройства: горожане не просто получают комфортный уголок, а становятся его хозяевами.

Как вы считаете, мы готовы к этому?

Игорь Годзиш: Думаю, да. Конечно, в первых этапах подобных программ участвуют самые активные, болеющие душой за свой город. Но надо, чтобы как можно больше людей заражалось стремлением к красоте и комфорту. Множество проектов, заявленных на 2019 год, говорит о том, что программа нашла отклик у горожан, несмотря на принятое решение о пятипроцентном софинансировании с их стороны.

Конечно, поначалу у многих были сомнения: получится ли собрать необходимую сумму. Но помогали различные фонды, коммерческие организации, депутаты. Не так уж важно, кто выделил средства, если результат радует всех.

Сегодня большую часть финансовых ресурсов город находит у себя

Дело в том, что эта программа сближает людей. Многие ли жильцы наших многоэтажек знают друг друга? А благоустроенный двор может стать местом встреч и совместных проектов. Есть такое хорошее мероприятие - всероссийский День соседей, когда люди встречаются на своих новых комфортных территориях и уже сами что-то придумывают для их улучшения.

Ремонт дорог - эта тема становится особенно важной в преддверии форума "Арктика - территория диалога", который пройдет в апреле 2019-го.

Игорь Годзиш: Форум дает городу возможность привлечь дополнительные ресурсы для развития. При этом все усилия направлены на те территории, которые любимы горожанами и привлекательны для туристов.

Так, в Архангельске мы заменили сто тысяч квадратных метров дорожного покрытия. Приведены в порядок практически все основные магистрали, по которым будут передвигаться участники форума, - от аэропорта до Малых Карел. При этом не обделены вниманием и территории, до которых гости вряд ли доберутся. Так, дорога и остановочный комплекс на 14-м лесозаводе стали новым уровнем комфорта для жителей этого района.

Не все дорожные работы удалось закончить до конца года: реконструкция Ленинградского проспекта, ремонт на Воскресенской улице, приведение в порядок тротуаров продолжатся в 2019-м.
Кстати, брендом Архангельска уже стали и наши стилизованные деревянные мостовые, или "деревянный паркет", как назвали его жители города. Гости Архангельска специально приезжали к первой такой мостовой, чтобы сделать снимок на память. К изготовлению нового "паркета" в выставочной зоне форума будет привлечен бизнес - бюджетные средства расходовать не планируем.

В последнее время в Архангельске строятся не только торговые центры и коммерческое жилье, но и школы, детские сады, социальные дома. Сохранится ли эта тенденция?

Игорь Годзиш: Действительно, социальные объекты давно не строились в Архангельске в таких масштабах. Параллельно запустили три детских сада, и уже на подходе четвертый на 220 мест в микрорайоне Варавино. 21 декабря открывается новый детсад в Турдеево. В том же Варавино начинается строительство школы на 860 мест, и уже готовы документы для школы в Майской Горке на 1600 мест.

Продолжается строительство социального жилья. В новую программу переселения вошли 353 дома, признанные аварийными до 1 января 2017-го. Если все сложится, Архангельск более чем в два раза превысит объемы социального строительства прошлых лет.

Как вы в целом оцениваете итоги 2018-го? Какое событие считаете главным?

Игорь Годзиш: Очень важно, что Архангельск вошел практически во все федеральные программы. Хорошо поработали и наши финансисты: разработанный в 2016 году план стабилизации городского бюджета дает реальный экономический эффект. Сегодня большую часть финансовых ресурсов город находит у себя.
Я не делю происходящее на более и менее важное. Для одних горожан событием стал новый павильон на автобусной остановке. А для других - новая квартира в "учительском" доме, который наконец-то сдан в эксплуатацию. Ведь в конечном счете все это работает, с одной стороны, на капитализацию города, а с другой - на каждого его жителя.

Кстати

Администрация Архангельска разработала дизайн-код города. Это свод правил, который призван избавить городское пространство от визуального "мусора" и привести к стилистическому единству.
- Мы не изобретаем ничего нового, просто приводим к общему знаменателю уже существующие правила, - отмечает глава Архангельска Игорь Годзиш. - В дизайн-коде, например, будет прописано, какие материалы и цвета можно использовать при ремонте фасадов домов. Сегодня у многих горожан вызывают нарекания безвкусная реклама, хаотичная точечная застройка. В городе должна звучать некая общая мелодия.

Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Архангельская область Архангельск
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