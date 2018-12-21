Во время Ломоносовской ассамблеи, прошедшей в Архангельске, названы лауреаты премии "Достояние Севера". Главная региональная общественная награда Поморья была утверждена пятнадцать лет назад, в ее оргкомитет сегодня входят авторитетные ученые, журналисты, врачи, деятели культуры Поморья.

общественное признание получают только те, кто десятки лет связан с Севером. Фото: Павел Кононов

Победителей выбирают тайным голосованием: общественное признание получают только те, кто десятки лет связан с Севером спасенными жизнями, воссозданными памятниками истории, замечательными книгами. Как, к примеру, поэтесса Ольга Фокина - автор текста знаменитой песни "Звездочка моя ясная".

- Северяне - это особый сорт людей, - сказал на церемонии один из лауреатов награды 2018-го, знаменитый анестезиолог, профессор Северного медицинского университета Эдуард Недашковский. - С удовольствием отношу себя к аборигенам Архангельской области.

В списке "аборигенов" уходящего года староста приходского совета Валентин Старцев, восстановивший Спасо-Преображенский храм в Коношском районе; директор Архангельского литературного музея Борис Егоров, сохранивший для земляков живую память о Федоре Абрамове, Иоанне Кронштадтском, Николае Рубцове, гендиректор Ломоносовского фонда Галина Добрунова и заслуженный дорожник Владимир Беляев. "Пусть их дела будут признаны земляками не через столетия, а сегодня", - сказал на церемонии вручения "Достояния Севера" губернатор Архангельской области Игорь Орлов.

Неожиданный лауреат 2018-го - маленькая библиотека в поселке Коноша, которая сегодня носит имя нобелевского лауреата Иосифа Бродского. В середине 1960-х рыжий парень в джинсах, отбывавший ссылку в деревне Норинской, стал самым знаменитым ее читателем. Директор бибиотеки Ольга Вохтомина рассказала "РГ": "Билет Бродского не сохранился, но круг чтения воссоздан". Вот он, этот круг - потемневшие от времени карточки с названиями книг, которые поэт перебирал в поисках любимых авторов. И те самые потрепанные тома, которые он держал в руках: Державин, Баратынский, Томас Манн...

Неожиданный лауреат 2018-го - маленькая библиотека в Коноше, которая сейчас носит имя Иосифа Бродского

Сегодня многие считают, что полтора года северной ссылки стали для Бродского "болдинской осенью". Неопровержимые доказательства - 170 стихотворений, написанные им в Норинской и... музейно-выставочное пространство, созданное здесь общественниками из НКО "Норинская" и коношскими библиотекарями. Сегодня в единственном музее поэта, ставшем уже мировым достоянием, они принимают гостей из разных стран: проводят литературные фестивали, встречи. И... вместе сажают, а затем копают картошку, выполняя обещание знаменитого постояльца "вернуться и выкопать ее". На Север всегда возвращаются...