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21.12.2018 18:22
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

На фрегате "Адмирал Касатонов" начались заводские испытания

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)
Фото: Алексей Даничев/РИА Новости Фото: Алексей Даничев/РИА Новости
Фото: Алексей Даничев/РИА Новости

Строящийся в Петербурге многоцелевой фрегат "Адмирал флота Касатонов" вышел на заводские испытания. Планируется, что они продлятся до конца года, а в 2019-м корабль войдет в состав ВМФ России.

Как сообщают на заводе "Северная верфь", во время испытаний все системы корабля пройдут тщательную проверку. В частности, будет запущена главная энергетическая установка, протестирована работа рулевого механизма и якорных устройств, а также точность навигационного оборудования.

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Фрегат "Адмирал флота Касатонов" - это первый серийный корабль проекта 22350. Головной корабль - "Адмирал флота Горшков" находится в составе ВМФ с июля 2018 года.
Сейчас строятся корабли "Адмирал Головко" и "Адмирал Советского Союза Исаков". Подписаны контракты на строительство еще двух судов серии.

В рамках проекта 22350 строятся корабли водоизмещением пять тысяч тонн, длиной 135 метров, шириной - 16 метров. "Адмирал флота Касатонов" сможет развивать скорость до 29 узлов, судно рассчитано на автономное плавание до 30 суток, экипаж корабля составляет порядка 170 человек.

Сердцем судно является главная энергетическая установка мощность 65 тысяч лошадиных сил. На фрегате установлены генераторы общей мощностью 4 тыс кВт.

Первый серийный корабль проекта 22350 будет вооружен 130-миллиметровой артиллерийской установкой А-192, зенитно-ракетным комплексом "Полимент-Редут", пусковыми установками для шестнадцати противокорабельных ракет.

Также судно будет готово к авиационной атаке. Для этого на корабле разместится противолодочный вертолет Ка-27.

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