На карельском заводе трое рабочих получили серьезные ожоги

В селе Паданы Медвежьегорского района Карелии на мачтопропиточном заводе обгорели трое рабочих. Региональный СК начал проверку по факту получения травм на производстве.

По предварительным данным, один из работников завода красил внутреннюю часть технической цистерны. Из-за токсичности материалов он потерял сознание. В цистерну полезли еще двое рабочих, чтобы оказать помощь своему товарищу. Но и они лишились чувств.

Тогда на заводе приняли решение вскрыть емкость с внешней стороны и начали резать металл. Из-за искры горючие пары в цистерне воспламенились. С огнем уже боролись сотрудники регионального МЧС.

Мужчины получили ожоги 2-3 степени. Их доставили в Медвежьегорскую районную больницу. Как удалось узнать "РГ", один рабочий находится в тяжелом состоянии, его хотят транспортировать в Санкт-Петербург.