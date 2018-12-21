Петербуржцам покажут ледяные "Алые паруса"

В Петропавловской крепости открылся фестиваль ледовых скульптур Ice Fantasy - 2019. В этом году его темой стало "Путешествие вокруг света", а это значит, что петербуржцы и гости города смогут увидеть хрупкие копии знаменитых достопримечательностей (и не только) со всех континентов.

Посетителей традиционной зимней экспозиции встретят фигуры египетских фараонов и Статуя Свободы, гигантская анаконда и пингвины с Южного Полюса, но одним из самых интересных проектов станет корабль под алыми парусами. Впервые этот знаковый для Петербурга символ появится в городе зимой. Воссоздали авторы изо льда и распахнутые створки Дворцового моста, под которым в летнее время проходит фрегат.

- Ледяная копия легендарного парусника высотой восемь метров станет самой высокой скульптурой фестиваля, символизируя прекрасную мечту, которая накануне Нового Года обязательно сбудется, - обещают организаторы.

Кроме того, желание можно будет загадать у большой ледяной свиньи-копилки, символа наступающего года. А самым юным гостям фестиваля предложат поучаствовать в игре - отыскать спрятавшихся в неожиданных местах забавных поросят. Кто сосчитает всех правильно, получит приз.

Над фигурами изо льда работали более 30 скульпторов. Многие из них - победители самых разных международных конкурсов. Чтобы их работы радовали горожан как можно дольше, скульптуры выставляют в специальном шатре-холодильнике с минусовой температурой.

Фестиваль у Нарышкина бастиона Петропавловской крепости будет открыт до 10 февраля.