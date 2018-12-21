Вчера в Петербурге должно было состояться событие, против которого в интернете развернулся активный флешмоб. Фотографии со словами "Не переводите Илью" и хештегом VPNI разместили на своих страницах десятки человек, сотни оставили комментарии. "РГ" выяснила, что речь идет буквально о спасении жизни человека.

Илья - инвалид детства, у него множественные тяжелые нарушения развития, обслуживать себя самостоятельно он не сможет никогда. Большую часть жизни мальчик прожил в Павловском детском доме-интернате. Недавно Илье исполнилось 18 лет, и по закону его должны перевести во "взрослый" психоневрологический интернат, вместе с еще двумя одногодками. Но волонтеры, помогающие павловским воспитанникам, забили тревогу: ребята могут не пережить переезда. Екатерина Таранченко знает, что говорит: в прошлом году из 19 выпускников ДДИ после наступления совершеннолетия четверо прожили в новых условиях меньше года...

- Их желание жить держалось за близкий контакт с теми людьми, которые были с ними рядом. За детей - соседей по комнате, нянь и педагогов. За знакомые в подробностях стены группы, вид из окна, сто тысяч раз проезженный маршрут в коридоре, даже за играющее изо дня в день, из года в год радио, - пояснила Екатерина через соцсети. - Этих ребят невозможно было подготовить к тому, что они потеряют все это. Слабые тела и сильные чувства отреагировали на переезд быстро. Умерли.

Сейчас на очереди судьба Ильи. Он уже однажды чуть не умер, когда в 10 лет его попытались просто перевести в другой корпус интерната. Этот факт отметили даже в аппарате уполномоченного по правам ребенка Анны Кузнецовой, поэтому после ее вмешательства решение о переводе было приостановлено. "Среди воспитанников ДДИ всегда есть те, для кого изменение привычного окружения, даже по достижении 18-летнего возраста, преждевременны и могут привести к необратимым последствиям", - аргументировали специалисты.

Сейчас в доме-интернате в Павловске проживают более 270 детей. Но в детских учреждениях есть хотя бы палатная санитарка - одна на 10 человек. Во "взрослом" учреждении у одной сотрудницы 70-80 подопечных. То есть Илью, Надю и Мишу в лучшем случае переоденут и покормят вовремя. При этом закон позволяет оставить самых ослабленных воспитанников в детском доме-интернате до достижения 23-летнего возраста. Еще в 2014 году Постановлением Правительства РФ N 481 было принято "Положение о деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей", которое гласит: "Организация для детей-сирот может разрешать временно бесплатно проживать и питаться в организации для детей-сирот лицам из числа детей, завершивших пребывание в организации для детей-сирот, но не старше 23 лет".

Если у Ильи и его друзей появятся эти пять лет, у Екатерины и ее коллег будет время добиться изменения законодательства - например, сделать так, чтобы перевод в ПНИ был не единственной альтернативой 18-летних выпускников ДДИ. Пока волонтеры выиграли для них 12 месяцев: решением председателя комитета по социальной политике Александра Ржаненкова пребывание троих воспитанников в стенах ДДИ N 4 продлено на 2019 год. Затем комиссия из медиков, волонтеров и представителей интерната будет ежегодно оценивать необходимость продления этого решения - до достижения ребятами 23 лет.

- Мы удовлетворены, потому что выступали прежде всего за индивидуальный подход, - рассказала корреспонденту "РГ" директор по внешним связям и взаимодействию с государством Санкт-Петербургской благотворительной общественной организации "Перспективы" Светлана Мамонова. - Способность к взрослой жизни должна определяться готовностью человека, а не числом лет.

Илью и его товарищей волонтеры надеются успеть подготовить так, чтобы снизить возможные риски. Кроме того, "взрослые" и детские интернаты совместно разработают "дорожную карту" поэтапного перевода и адаптации к смене обстановки людей с отставанием в физическим, эмоциональном и ментальном развитии. А в самых сложных случаях активисты надеются добиться разрешения оставаться в привычных стенах пожизненно.