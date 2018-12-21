Под мостом в центре Петербурга поселилась нерпа

Ладожская нерпа поселилась в Петербурге на Неве. Она обитает рядом с одним из мостов в центральной части города.

Как сообщают в "Фонде друзей балтийской нерпы", информацию о ластоногом передали зоозащитникам сотрудники охраны моста. Для всех, кто изучает популяцию морских млекопитающих, это очень ценные данные.

Под каким именно мостом живет нерпа, зоозащитники не уточняют, чтобы горожане ее не спугнули.

Стоит отметить, что ластоногие в центре Петербурга не такая уж и редкость. Например, летом прошлого года тюлень выполз на Петровскую набережную прямо рядом с Троицким мостом и стал принимать солнечные ванны. Зоозащитники вывезли тюленя в Выборгский район Ленобласти и выпустили его в залив.