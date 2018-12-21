Росавиация утвердила список субсидируемых маршрутов на 2019 год

В последних числах 2018 года авиакомпании откроют продажу билетов на субсидируемые рейсы на 2019 год . Купить билеты смогут не только студенты, пенсионеры и инвалиды, но и многодетные семьи, так как с 2019 года правительством был расширен список тех, кто может воспользоваться льготным авиабилетом.

Росавиация сейчас заключает договора с перевозчиками о выполнении субсидируемых рейсов. И в ближайшие семь дней десять перевозчиков ("Аэрофлот", "Уральские авиалинии", "АЛРОСА", "Сибирь", "АЗИМУТ", "Якутия", "НордСтар", "Нордавиа", "ЮТэйр","ИрАэро"), которые выразили желание участвовать в программе выполнения субсидируемых маршрутов, откроют продажи билетов, отмечают в Росавиации.

С 2019 года субсидирование воздушных перевозок на Дальний Восток, в Симферополь, Калининград и в обратном направлении будет круглогодичным с 1 января по 31 декабря 2019 года.

Перечень маршрутов и стоимость билетов опубликованы на сайте Росавиации.

От 8 авиакомпаний поступили заявки на 90 маршрутов на Дальний Восток. Например, льготный билет по маршруту Москва-Владивосток обойдется в 7 тысяч 400 рублей. В Южный Сахалин из столицы 7 тысяч 300 рублей. Большая сеть субсидированных маршрутов не только для связи со столицей, но и внутри самого региона. Например, полет из Читы в Новосибирск обойдется в три тысяч рублей. В Симферополь пять перевозчиков планируют летать по 11 маршрутам. В этом списке нет Москвы, так как полеты в Крым из столицы не входят в перечень субсидируемых маршрутов. Из Калининграда и в обратном направлении предусматривает возможность субсидирования полетов по 7 маршрутам 6 авиакомпаний.

В перечень маршрутов включены рейсы в Бурятию и Забайкальский край, так как эти два субъекта РФ включены в состав Дальневосточного федерального округа. Полет из Улан-Удэ в Москву обойдется в шесть тысяч рублей, в Горно-Алтайск - 6 тысяч 200 рублей.

Всего из федерального бюджета на 2019 год выделяется 3,811 миллиардов рублей на программу субсидируемых полетов. Согласно постановлению кабинета министров, 75 процентов от указанной суммы (2,858 миллиарда рублей) направляется на субсидирование полетов с Дальнего Востока и обратно, 15 процентов (571,77 миллиона рублей) - на полеты Симферополь и обратно: десять процентов (381,18 миллиона рублей) - из Калининграда и обратно.