Старая Русса получила в дар книги псковских писателей

Псковское региональное отделение Союза писателей России присоединилось к акции "Городу Достоевского - книга в подарок", организованной "Российской газетой" и газетой "Старая Русса" при поддержке журнала "Звезда".

С помощью журналистов ПАИ (Псковского агентства информации), которое выступило координатором акции в регионе, в дар Старорусской библиотеке передано более тридцати книг псковских писателей и поэтов - поэтических и публицистических сборников, рассказов, повестей.

Любовь Федукова, Игорь Смолькин, Надежда Камянчук, Ирена Панченко, Сергей Горшков, Иван Иванов, Вита Пшеничная, Наталья Лаврецова, Татьяна Рыжова, Валерий Мухин, Людмила Тишаева, Александр Себежанин, Валентина Алексеева, Тимофей Рахманин и другие авторы оставили на книгах не только свои автографы, но и теплые пожелания в адрес читателей библиотеки.

Председатель правления Псковского регионального отделения Союза писателей России Игорь Смолькин признается, что с готовностью откликается на все инициативы по перемещению книг из личных собраний в общественные хранилища:

- Когда кто-нибудь объявляет акцию о сборе книг, сразу обращаюсь за помощью к своим коллегами-писателям и с радостью несу людям и свои авторские, и чужие книги - только возьмите! С думами и мечтами, конечно. А вдруг? Вдруг кому-то эти книги пригодятся? Станут помощниками, друзьями, самым лучшим подарком? - рассказал писатель.

Главный редактор ПАИ - заместитель директора Медиахолдинга Псковской области Максим Андреев отметил, что поддержка акции "Городу Достоевского - книга в подарок" стала для псковских журналистов отличным поводом завязать отношения с коллегами из других регионов и заложить основы будущих совместных проектов.

- Идея масштабного межрегионального книгообмена, своего рода буккроссинга, на мой взгляд, достойна того, чтобы получить развитие и жить дальше. Даже после того, как завершится празднование 200-летия Достоевского - поводов для такого рода акций в субъектах СЗФО более чем достаточно. Отмечу, что псковские писатели активно и охотно откликнулись на предложение отправить свои книги с автографами и пожеланиями в Старую Руссу. Уверен, что эта акция будет полезна и им, позволит расширить свою аудиторию и приобрести новых читателей, - отметил Максим Андреев.

Кстати

Акция "Городу Достоевского - книга в подарок" организована "Российской газетой" и газетой "Старая Русса" при поддержке журнала "Звезда".

Ее цель - оказать всемерную поддержку Старорусской городской библиотеке имени Ф.М. Достоевского в преддверии празднования 200-летия великого писателя.

Акция заключается в сборе и передаче в фонды библиотеки научно-популярной, художественной, мемуарной, справочной, детской литературы и документальной прозы с тем, чтобы в фондах было представлено все книжное многообразие мира, в том числе и с точки зрения географии.

Задача акции - сделать небольшую районную библиотеку популярным местом живого интеллектуального общения.

Акция продлится весь 2019 год - в этот время на базе Старорусской городской библиотеки будут организованы и проведены встречи с известными литераторами, актерами и общественными деятелями.

Итоги акции будут подведены в Старой Руссе 11 ноября 2019 года - в день рождения Ф.М. Достоевского и "Российской газеты". К акции уже присоединились известные писатели - журналисты "Российской газеты" Николай Долгополов, Павел Басинский, Лев Данилкин, Владимир Снегирев, Валерий Выжутович, а также президент Федерации дзюдо Санкт-Петербурга, заслуженный тренер России Михаил Рахлин, Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина, Коми республиканская типография из Сыктывкара, Морской литературно-художественный фонд имени Виктора Конецкого.

Важно

"Российская газета" обращается к писателям и поэтам всей России с призывом поддержать акцию "Городу Достоевского - книга в подарок". Мы готовы передать библиотеке вашу книгу с дарственной надписью и автографом. Телефон петербургской редакции: (812) 449-65-45.