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21.12.2018 14:10
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Сулят "золотые горы"

Пенсионерам за деньги навязывают ненужные юридические услуги
Текст: Ульяна Вылегжанина (Калининград)
Российская газета - Неделя - Северо-Запад №7750 (287)
В Калининграде активизировались юристы, которые приглашают пожилых людей на "бесплатные" консультации по пенсионным вопросам, а потом навязывают им ненужные дорогостоящие услуги. "Государство вас обманывает, ваша пенсия должна быть в несколько раз выше, и мы вам поможем добиться справедливости" - вот что услышит пенсионер, придя в красивый офис в центре Калининграда. Чтобы получить от государства "золотые горы", нужно всего ничего - написать обращение в Пенсионный фонд России. И заплатить дельцам за бумажку, от которой не будет никакого толка, около десяти тысяч рублей.

По словам управляющей отделением Пенсионного фонда России по Калининградской области Светланы Малик, в последнее время сотрудники учреждения ежедневно получают кипы обращений, составленных по одному шаблону. Чаще всего граждане интересуются, могут ли они получить накопительную часть пенсии, или просят о перерасчете. Обращение сопровождается мешаниной из ссылок на российские законы и подзаконные акты, не относящиеся к сути вопроса.

- Дельцы заведомо вводят пожилых людей в заблуждение, обещая им добиться увеличения пенсий и выплаты иных пенсионных начислений, - отмечает Светлана Малик. - Ведется агрессивная реклама якобы бесплатных, а на деле дорогостоящих и бесполезных юридических услуг. Многие пенсионеры даже не понимают, каким образом их уговорили подписать договор и заплатить деньги.

Фото: depositphotos.com
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Подобную рекламу 65-летняя калининградка Татьяна Помыткина увидела по телевизору в начале года. Сейчас женщина, которая никогда в жизни не участвовала в финансовых пирамидах и не гналась за бесплатным сыром, удивляется, зачем она записалась на "бесплатную" консультацию. - Словно опиумом меня опоили, - разводит руками Татьяна Дмитриевна. - Смотрю телевизор, центральный телеканал, а там каждые десять минут во время рекламы показывают этих юристов и их довольных клиентов. Не удержалась - позвонила...

У пенсионерки несколько лет назад умер сын. Женщина, как и положено по закону, получила по наследству накопительную часть его трудовой пенсии. Спустя некоторое время калининградка задалась вопросом, может ли она получить собственные пенсионные накопления, а также накопления покойного мужа?

- Я обратилась с этим вопросом в управление ПФР по месту жительства, - вспоминает Татьяна Помыткина. - Мне тогда объяснили, что в накопительной схеме участвовали мужчины моложе 1953 года рождения и женщины моложе 1957 года рождения. То есть ни я, ни супруг таких накоплений не имели. Но сотрудники разрекламированной юридической фирмы изучили мои документы и заголосили: "Как же так, вас обманули, деньги вам положены, и немаленькие - сотни тысяч рублей! Сейчас мы вам составим обращение, вы его отправите заказными письмами в три адреса Пенсионного фонда". Дали три одинаковых письма, только адресаты разные, и взяли восемь с половиной тысяч рублей. Так грамотно мне голову задурили, что ушла я довольная. Еще и подружкам похвасталась, что скоро стану богатой. И только когда пришли ответы из ПФР, поняла, что отдала половину пенсии за бесполезные бумажки.

За бумажку, от которой не будет никакого толка, дельцы просят около десяти тысяч рублей

Пожилая женщина направила претензию юридической фирме, где говорилось, что компания фактически не оказала клиентке оплаченных услуг. Поэтому клиентка требует расторгнуть договор и вернуть ей деньги.

- Я еще пригрозила этим товарищам, что встану около их офиса у лифта и буду всех пенсионеров убеждать не верить рекламе, - продолжает Татьяна Дмитриевна. - Не знаю, претензия подействовала или угроза, но мои восемь с половиной тысяч мне вернули. И даже почтовые расходы компенсировали.

Фото: depositphotos.com
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Фирмы, которые заманивают пенсионеров на бесплатные консультации по пенсионным вопросам, расплодились по всей стране. Бороться с такими дельцами крайне сложно. В мошенничестве их обвинить нельзя - консультации юристы действительно проводят бесплатно, деньги из рук пенсионеров силой не вырывают. А составление типовых обращений за немалую плату не считается нарушением закона. В отдельных регионах прокуроры возбуждают административные дела по статье "Оказание населению услуг ненадлежащего качества", но они крайне редки.

- Как мне кажется, Татьяне Помыткиной просто повезло, что ей вернули деньги, - комментирует ситуацию управляющий партнер калининградской юридической фирмы Олег Ефимов. - Если бы компания отказалась удовлетворять претензию и женщина обратилась в суд, ей, скорее всего, не удалось бы выиграть процесс. Ведь пенсионерка заключила с фирмой договор возмездного оказания услуг, и фирма свои обязательства по составлению обращения выполнила. Насколько результативно - это уже другой вопрос, в котором суд вряд ли станет разбираться. Поэтому защитить себя можно только одним способом: не верить, когда вам обещают какой-то товар или услугу просто так. Скорее всего, заплатить за бесплатную услугу придется в несколько раз больше. За обращение в Пенсионный фонд России мои добросовестные коллеги взяли бы три-четыре тысячи рублей - и только в случае, если пенсионеру действительно есть за что побороться. Если же дело заведомо проигрышное, нормальный юрист объяснит это клиенту.

Кстати

В отделении ПФР по Калининградской области добавляют: если у вас возникли какие-то вопросы, связанные с пенсией, идите в клиентскую службу по месту жительства. Если вы не согласны с тем, что вам сообщил консультант, недовольны решением территориального органа ПФР - обращайтесь в вышестоящее отделение лично, письменно или через интернет. Обращения составляются в свободной форме, рассматривают их бесплатно в течение 30 дней.

Экономика Пенсии и пособия Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Калининградская область Калининград
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