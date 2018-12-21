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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Суд помог сэкономить

Текст: Ульяна Вылегжанина (Новгородская область)
Российская газета - Неделя - Северо-Запад №7750 (287)
В Новгородской области газовая компания подала в суд на пенсионерку, которая отказалась покупать счетчик. Прибор учета установили в принудительном порядке, а хозяйка неожиданно начала экономить на газе несколько тысяч рублей в месяц. В результате женщина осталась довольна решением суда, принятым не в ее пользу.

Пенсионерка живет в многоквартирном доме в городе Боровичи. Раньше она ежемесячно платила за газ четыре тысячи рублей. Расход был настолько значительным, что у новгородки возникли обязательства по установке газового счетчика.

Фото: depositphotos.com
Население не обяжут устанавливать "умные" счетчики на газ

Следует пояснить, что Федеральный закон "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности" позволяет гражданам обходиться без приборов учета, если они тратят меньше двух кубометров природного газа в час. Жительнице Боровичей уложиться в эти нормативы не удавалось. Но и платить за счетчик и его установку более 30 тысяч рублей пожилая женщина не хотела, а именно такой счет выставили газовики.

- Суд, руководствуясь ФЗ "Об энергосбережении", встал на сторону газовой компании, - рассказывает главный специалист-эксперт управления Федеральной службы судебных приставов (УФССП) по Новгородской области Геннадий Стрелков. - Приставы пригласили упрямую хозяйку в отдел и рассказали, что за неисполнение судебного решения ее могут оштрафовать. Опасаясь финансовых санкций, женщина согласилась впустить газовщиков в квартиру.

Женщина довольна решением суда, принятым не в ее пользу

Компания также пошла навстречу ответчице. Для пенсионерки подобрали дешевый счетчик, сделали скидку. В результате за прибор учета и за все работы она заплатила менее восьми тысяч рублей.

- Сотрудникам УФССП приходится достаточно часто обеспечивать доступ специалистов газовых компаний в квартиры новгородцев, чтобы мастера могли проверить оборудование, отключить его за неуплату газа или принудительно установить приборы учета, - продолжает Геннадий Стрелков. - Подобные судебные решения у нас находятся на особом контроле, и здесь очень важна разъяснительная работа. Так, жительница Боровичей, поставив счетчик не по своей воле, начала платить за газ менее двух тысяч рублей в месяц вместо четырех тысяч. То есть ее прибор учета окупится за четыре месяца. Если бы домовладелица сразу установила более дорогое устройство, то и оно бы уже полностью окупилось и экономило ее бюджет.

Экономика ЖКХ Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Новгородская область
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