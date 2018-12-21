В Петербурге открылась выставка "Рождество в доме Шаляпина"

Выставка "Рождество в доме Шаляпина" открылась в Петербурге. Разместилась она в Доме-музее Ф.И. Шаляпина.

Это необычная выставка-променад, интерактивная, тут интересно всем посетителям. Корреспондент "РГ" видела, с каким азартом дети включаются в игры!

Наклонись и прислушайся. Подергай. Помоги Шаляпину, Горькому и Коровину быстрее доехать до места встречи (из трех мест друзья мчатся на санях по заснеженным дорогам в условленное место). Поверти, покрути, посмотри. Бросай, считай, улыбнись… А здесь японская кукла Дарума творит чудеса и исполняет желания.

В семье Шаляпиных традиционно на Рождество дети вместе со взрослыми готовили спектакль, учили партии и реплики, шили костюмы, рисовали декорации. Поэтому здесь присутствуют перчаточные куклы и фигуры для теневого театра по сказке Антония Погорельского "Черная курица", их выполнили ученики студии "Театр художника" под руководством опытных взрослых мастеров. И нам можно поиграть!

Первые театральные впечатления маленький Федя Шаляпин пережил в родной Казани. На Масленицу, Пасху и Святки на площади разыгрывали балаганные представления: надрывались шарманки, горланил Петрушка. "Поиграй, придумай и разыграй свое театральное представление", - призывают посетителей.

А вот и "Обними" - это больше интересует взрослых. Ростовые фигуры - Шаляпин и его дочь Марина, которая держит в руках любимую игрушку - обезьянку Кино. Можно сфотографироваться вместе с "самим" маэстро!

А еще - поиграть в необычные снежки, они из египетского песка. При чем тут он?

Однажды Федор Иванович оказался в Египте в новогодние праздники и поехал на экскурсию к пирамидам. Он вспоминал, что в России в это время дети играют в снежки, берут штурмом снежную крепость. Но там, в стране с тропическим климатом, вокруг был только песок. И вот игра: попади в тигра снарядом из священного египетского песка - заработай баллы! Если победишь всех - получишь приз и звание "Самый меткий охотник".

В центре экспозиции - огромный чемодан, символ странствий, он открыт, там "собраны" впечатления хозяина: виды разных городов, где он бывал, небоскребы Америки, посещение американской тюрьмы (там состоялся благотворительный концерт для заключенных), Шаляпин на аэроплане, на верблюде на фоне египетских пирамид.

И еще один необычный экспонат - перевернутый цилиндр. Певец носил черный цилиндр - модный в то время головной убор. Нажимаешь кнопку - и слышишь голос хозяина, песню или романс в его исполнении.

Фотостена - на ней гостиная московской квартиры Шаляпина, фрагмент исторического момента, где запечатлены все десять его детей и гости, пришедшие к ним на елку.

Семейные письма, открытки с пожеланиями, которые писали, чтобы порадовать близких. Когда Шаляпин уезжал на гастроли, то скучал по детям и часто писал им письма, посылал открытки с рисунками, смешными историями, сказками. Дети тоже писали отцу в далекие страны и рисовали ему забавные картинки. Вот отец пишет: "Милая моя дочурочка Маринка. Скучно мне будет без тебя. Очень тебя люблю и крепко целую. Это Баба-Яга своими длинными руками ловит старика Гнома, а он лягает ее".

И, конечно, представлены коллажи из семейных фотографий. Здесь уникальный снимок известного фотографа Карла Буллы, "отца российского фоторепортажа", Шаляпин на коньках.

Выставка будет работать по 20 января 2019 года.

Прямая речь

Марина Литюшкина, куратор выставки, заведующая музеем:

- В доме Шаляпина всегда отмечали Рождество и Новый год, наряжали елку, устраивали представления. Детей у Федора Ивановича было много - десять, приходили гости. Шаляпин любил создавать праздничную атмосферу. И наша выставка должна подарить хорошее настроение всем - взрослым и детям. Родителям мы готовы рассказать интересные истории, а ребят задействуем в выполнении творческих заданий, конкурсов и состязаний. Здесь есть и театр, куклы для которого сделали петербургские ребята. И копия Николаевской площади в Казани, где маленький Федя Шаляпин получил первые театральные впечатления.

В программе: по субботам - интерактивные променады для взрослых, игровые занятия для детей. А еще показы двух детских спектаклей по сказкам самого Ф. И. Шаляпина - "Сказка о бедной овечке" (по мотивам сказок, придуманных великим артистом для своих младших дочерей), "Сказки Шаляпина" (основан на биографических материалах и сказках, которые Шаляпин сочинял и рассказывал своим детям).

К слову

Дом-музей Ф.И. Шаляпина - последний адрес великого певца в России и первый в России музей, посвященный его творчеству (открыт в 1975 году). На Аптекарском острове в доме №2б по Пермской (ныне Графтио) улице Федор Иванович прожил с 1914 по 1922 год, отсюда он навсегда уехал за границу.