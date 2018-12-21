В Петербурге умерла автор пьесы "Фантазии Фарятьева" Алла Соколова

В Санкт-Петербурге после тяжелой болезни скончалась актриса и драматург Алла Соколова, сообщили корреспонденту "РГ" в театре имени Комиссаржевской. Ей было 74 года.

Алла Соколова - советская и российская актриса, драматург, сценарист, автор многих пьес, наиболее известна из которых пьеса "Фантазии Фарятьева". Ее не раз ставили на лучших сценах нашей страны, широко известна также экранизация пьесы, сделанная режиссером Ильей Авербахом с Андреем Мироновым и Мариной Нееловой в главных ролях.

Среди других пьес Аллы Соколовой - "Кто этот Диззи Гиллеспи?", "Дом наполовину мой", "Эльдорадо" и другие. Известен также фильм Владимира Бортко "Мой папа - идеалист", снятый по сценарию Аллы Соколовой в 1980 году.

В 1990 году за лучшую женскую роль в фильме "Случайный вальс" Алла Соколова была удостоена приза "Черная пантера" на международном кинофестивале в Марселе.