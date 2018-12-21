В Петербурге загорелся склад с пиротехникой

В Кировском районе Петербурга произошел пожар на складе пиротехнической продукции, очевидцы сообщают о взрывах.

По информации ГУ МЧС по Санкт-Петербургу, горит ангар по адресу: Химический переулок, 14. Площадь склада 600 квадратных метров. В данное время огонь распространился на половину помещения.

Пожара присвоен второй номер сложности. Обеспокоенность огнеборцев вызывает то обстоятельство, что рядом со ангаром, где хранится пиротехника, находится большой мебельный склад и сейчас существует реальная угроза распространения пожара.

В данное время ангар тушат 89 человек, задействовано 35 единиц техники. Также к месту происшествия выехала передвижная химико-радиметрическая лаборатория, которая должна замерить концентрацию в воздухе опасных веществ.