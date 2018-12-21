В Воркуте автобусы с шахтерами застряли в снежном плену

В Коми спасатели вызволили из снежного плена два вахтовых автобуса с шахтерами, застрявшими у поселка Заполярный. Несколько часов к ним пробивались спасатели и спецтехника.

Как сообщил "РГ" мэр Воркуты Игорь Гурьев, в автобусах находилось порядка восьмидесяти человек, которые ехали с шахт в город. Но в какой-то момент оба автобуса застряли на заснеженной трассе.

Спецоперация закончилась успешно. Топлива в салонах хватило до приезда спасателей, поэтому внутри автобусов сохранялась плюсовая температура. Никто из рабочих не пострадал.

Сейчас на Воркуту обрушились снегопады. Порывы ветра достигают 25 метров в секунду. Из-за снежных заносов вахтовые автобусы и застряли.

В данное время транспорт до поселков вокруг этого города на севере Коми ходит автоколоннами. Суть в том, что впереди следует спецтехника, которая создает коридор в снежной толще. Колонны формируются в течение 20 минут, состоят они, как правило, из автобусов. Легковушек немного, спасатели и городские власти убедительно попросили воркутинцев в период непогоды не выезжать из дома на личных машинах.

Спецтехника работает в усиленном режиме, в первую очередь дорожные рабочие пытаются очистить центральные улицы и подъезды к социально-значимым учреждениям. Занятия в школах отменены.