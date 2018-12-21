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21.12.2018 09:26
Проект: В регионах

Море, солнце, "Виноград"

Отдых в Крыму подарит самые яркие впечатления
Текст: Марина Бровкина
Российская газета - Неделя - Юг России №7750 (287)
По данным экспертов, 93 процента отдохнувших в этом году в Крыму планируют вернуться сюда вновь. Этот туристический сезон стал наиболее успешным за весь период нахождения региона в составе России.
Фото: Отель "Виноград" Особенно хорошо в Крыму отдыхать вместе с детьми. Фото: Отель "Виноград"
Особенно хорошо в Крыму отдыхать вместе с детьми. Фото: Отель "Виноград"

Здесь провели отпуск свыше шести миллионов туристов.

Одним из самых популярных направлений является Евпатория. Еще в советские времена считалось, что здесь чудесно отдыхать вместе с детьми. Сухой приморско-степной климат Евпатории близок к климату юга Франции и севера Италии. Воздух насыщен морскими солями и ароматом разнотравья. Золотистые песчаные пляжи просторны и чисты.

В поселке Заозерном, что неподалеку от Евпатории, любят проводить отпускные деньки те, кто хочет полностью позабыть о городской суете и заботах. Особенно хорошо приехать сюда всей семьей. Дети не будут скучать ни минуты. Зарядка на свежем воздухе, игры и викторины заставят их поднять головы от телефонов и гаджетов. Как рассказали представители отеля "Виноград", расположенного в живописном поселке, они ожидают, что в следующем году поток туристов существенно возрастет.

В этом месте прекрасно отдыхают не только семьи с детьми, но и группы школьников, спортивные и творческие коллективы. Кстати, у них не будет никакой проблемы, чтобы добраться сюда и вернуться в родной город. А поездки в любой уголок полуострова внесут разнообразие в размеренную отпускную жизнь. У вас будет возможность посетить все жемчужины южного побережья.

Особенно приятным такой отпуск станет в мае и июне, когда в Крыму волшебная весенняя пора уступает место яркому лету. В это время отдых доступен по самым разумным ценам. Домашняя атмосфера, доброжелательный персонал и бюджетная стоимость послужат убедительным аргументом, чтобы приехать сюда вновь.

А если кто-то желает провести отпуск там, где есть не только море, но и горы, у них будет и такая возможность. В районе Большой Ялты, в поселке Кацивели, среди уникальной природы можно надолго запастись положительными эмоциями в местном отеле "Виноград".

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