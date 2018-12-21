Несмотря на открытие Крымского моста, туристический поток в город-курорт Анапу не уменьшился.

Об этом корреспонденту "РГ" рассказал глава самого солнечного города России Юрий Поляков.

Юрий Федорович, как вы оцениваете итоги лета-2018? Оправдались ли ожидания? Каким оказался спрос на отдых в Анапе?

Юрий Поляков: Спрос не только не упал, но даже вырос. По данным на начало декабря, Анапа встретила 3 миллиона 945 тысяч туристов. Это больше, чем в 2017 году. Крымский мост не только не стал помехой, но и добавил нам гостей из соседнего региона. В целом лето прошло успешно, и нашу работу россияне оценили, выбрав для отдыха именно Анапу.

Чем курорт привлекал туристов? Какие новинки предлагал?

Юрий Поляков: Мы приложили немало усилий для продвижения курорта, повышения его привлекательности. В нынешнем году все предприятия санаторно-курортной отрасли, объекты торговли и общепита, элементы пляжной инфраструктуры впервые были брендированы. Это касается и оформления улиц, и цветового решения пляжных навесов - везде теперь можно встретить уже хорошо узнаваемый "зонтичный" логотип Анапы.

У нашего города запоминающееся лицо, и мы всячески стараемся его сохранять. Параллельно добавляем новые элементы к внешнему облику Анапы: так, на подъездах к городу установили современные световые стелы, провели монтаж декоративного освещения въездных улиц. Все это создает у гостей настроение праздника, которое и должен дарить отдых.

На основных проходах к морю появляются оригинальные арочные конструкции. Построено девять арок, вскоре появится еще три. Благоустройство проходов к берегу будет выполнено в едином архитектурном стиле, а брендированные информационные пилоны на Пио- нерском проспекте помогут туристам ориентироваться в городе-курорте.

Сразу в нескольких регионах страны, в том числе и на Кубани, недавно впервые ввели курортный сбор. Муниципалитет уже почувствовал отдачу от него?

Юрий Поляков: Это еще одна, как говорится, "точка роста" для курорта. Судите сами: с середины июля и по сегодняшний день в Анапе удалось получить 18,7 миллиона рублей сбора, что выше запланированного более чем на треть. Все полученные средства мы направим на развитие курортной инфраструктуры: займемся реконструкцией набережной, украсим город малыми архитектурными формами, обновим подсветку.

В Анапе очень много деревьев, декоративных кустарников и цветов. Но вы недавно стали инициатором проведения новой акции по озеленению курорта и даже лично посадили саженцы. В городе все-таки не хватает зелени?

Юрий Поляков: Живой наряд вообще важен для курорта. К тому же у нас многие деревья появились очень давно и нуждаются в замене. Действительно, в октябре вместе с моими заместителями посадили сосны в сквере Гудовича и пригласили горожан присоединиться к акции. А уже сейчас появилось 400 новых платанов берез и елей на улицах и в скверах, немалая часть которых посажена местными жителями.

Анапа принимает участие в реализации федерального проекта "Формирование современной городской среды". Что это дало городу?

Юрий Поляков: Муниципалитет получил 67,2 миллиона рублей на благоустройство одной общественной и шести дворовых территорий. Любопытно, что поначалу многие жители относились к проекту настороженно. А потом увидели, как преображаются их старые дворы, в которых устанавливают спортивные и детские площадки, укладывают тротуарную плитку, засыпают грунт в газоны, асфальтируют проезды. И поэтому город подал заявку на благоустройство еще четырех дворовых территорий в следующем году. Планируемая стоимость работ - 52,6 миллиона рублей.

Анапа - динамично развивающийся город, численность населения которого постоянно увеличивается. Как решаете вопрос с очередями в детские сады?

Юрий Поляков: Ситуация здесь, действительно, острая. Но мы работаем над ее решением. Сейчас ведется строительство детского сада "Орленок" на 80 мест в центре города, детсада "Лазурный" на 160 мест в Алексеевке и нового корпуса к детсаду "Зоренька" в селе Сукко на 56 мест. В ноябре в рамках программы "Социально-экономическое и инновационное развитие Краснодарского края" началось возведение детсада на 140 мест на хуторе Воскресенском.

В Анапе курортный сбор уже принес 18,7 миллиона рублей все эти средства пойдут на развитие инфраструктуры сферы отдыха

Благодаря губернатору Кубани в Анапе впервые с 1992 года сдвинулся с мертвой точки и так называемый "школьный вопрос". Заключен контракт на строительство нового корпуса для блока начального образования на 400 мест в школе N 6. В рамках муниципальной программы "Развитие образования" создан проект средней школы на 1100 мест в Анапе на улице Спортивной, а документация передана на госэкспертизу. Идет проектирование школы на 1550 учащихся в городском микрорайоне Горгиппия. Инвестор планирует построить ее к 2020 году.

Какие еще социальные объекты планируете реализовать?

Юрий Поляков: На поддержку и развитие социальной сферы направляется 76 процентов бюджета нашего муниципалитета. В центре внимания всегда остается человек, поэтому социальные объекты - в приоритете.

На хуторе Чекон сейчас завершаем строительство офиса врача общей практики, в следующем году такой же объект появится и на хуторе Усатова Балка. Серьезное внимание уделяем пропаганде физкультуры и развитию массового спорта. В этом году для участников чемпионата мира по футболу - 2018 в Анапе было построено два современных тренировочных поля. Сейчас идет процедура их передачи в муниципальную собственность. В станице Анапской на территории средней школы N 21 завершается строительство универсального спорткомплекса, где станут тренироваться юные воспитанники футбольных спортшкол.

К концу 2019 года планируем построить в Анапе Дворец бракосочетания, который появится рядом с Набережной и парком "Ореховая роща" и будет выполнен в антич- ном стиле. Работы начнутся весной 2019-го. А в год 75-летия освобождения Кубани от немецко-фашистских захватчиков в Анапе появилось два памятных объекта - Сквер воинской славы в селе Супсех и парк военной техники на Симферопольском шоссе на въезде в город. Оба стали новыми достопримечательностями города-курорта.

А что накануне Нового года хотите пожелать гостям популярного курорта?

Юрий Поляков: Приезжайте в Анапу! Например, на новогодние праздники у нас запланирована обширная культурная и развлекательная программа, на главной площади в течение всех зимних каникул будет работать ярмарка с аниматорами. В этом году появится новая и очень красивая иллюминация. И конечно, уже сейчас можно строить планы на летний отдых.

Ключевой вопрос

Автомобильные пробки стали большой городской проблемой во время курортного сезона. Какие меры планируете, чтобы разгрузить движение на курорте?

Юрий Поляков: Для борьбы с пробками на въезде в Анапу со стороны Темрюкского района появятся кольцевая развязка в районе санатория "Россиянка" и дополнительная четвертая полоса на Симферопольском шоссе. Это будет сделано до начала сезона-2019. Проблема решается при поддержке министерства транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края. Кроме того, ведется расширение двух крупных магистралей - улиц Ленина и Крылова внутри города.

Тем временем



Анапа заняла первое место во Всероссийском конкурсе "Лучшая муниципальная практика". Курорт стал победителем в номинации "Обеспечение эффективной обратной связи с жителя- ми и развитие территориального общественного самоуправления".