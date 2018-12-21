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21.12.2018 16:12
Проект: В регионах

Сергей Морозов: 2019 год для Астраханской области станет прорывным

Текст: Ирина Поволоцкая (Астрахань)
Накануне нового года в Астраханской области, как и в других российских регионах, традиционно подводят итоги социально-экономического развития. Окончательные цифры в ежегодном послании 26 декабря назовет врио губернатора области Сергей Морозов. Но уже сейчас можно говорить о том, что практически во всех ведущих отраслях в регионе наблюдается рост.
Фото: Пресс-служба губернатора Астраханской области Фото: Пресс-служба губернатора Астраханской области
Фото: Пресс-служба губернатора Астраханской области

Астраханскую область давно позиционируют как сельскохозяйственный регион. И успешно работающие в АПК предприятия лишь укрепляют этот "бренд". Так, по итогам года, объем собранных в регионе овощей и бахчевых вырос на 20 процентов. Примерно на столько же увеличилась и переработка овощей. С хорошими показателями завершают 2018 год астраханские рыбаки, к примеру, объем выращенных на местных аквафермах товарных осетровых вырос в текущем году практически в два раза. Причем в своей работе местные сельхозпредприятия все больше ориентируются на экспорт.

Фото: Тагир Раджавов/РГ
В Астраханской области заложили два новых крупнотоннажных судна

Вторая базовая отрасль для региона - промышленность. И здесь безусловные лидеры - предприятия нефтедобычи и судостроение. Сразу несколько пассажирских и грузовых судов были заложены в этом году на судостроительном заводе "Лотос". А благодаря выходу на проектную мощность Филановского месторождения компании "Лукойл" увеличилась добыча нефти. В целом, индекс промышленного производства в регионе ожидается к концу года на уровне 109 процентов.

Не уступает крупным предприятиям и малый бизнес, которому в последние годы оказывают значительную поддержку. В 2018 году астраханские предприниматели, а также малые и средние предприятия получили в общей сложности 275 миллионов рублей поддержки.

Одно из перспективных направлений в малом бизнесе - это туризм. Сейчас в регионе работает 57 туроператоров и более 80 турагентств, которые предлагают гостям области более 200 самых разнообразных маршрутов. В правительстве региона намерены и дальше поддерживать это направление, чтобы максимально использовать потенциал региона для привлечения в него все новых и новых туристов.

Между тем, как заметил врио губернатора Астраханской области Сергей Морозов, в регионе еще есть ряд проблем, которые требуют самого оперативного решения. Прежде всего это недостаточно высокие темпы жилищного строительства, отставание в газификации отдаленных поселений, сложности в здравоохранении.

Фото: Пресс-служба губернатора Астраханской области
В Астраханской области 2019 год станет Годом здоровья

Что касается последнего пункта, то следующий год объявлен в области Годом здоровья, что позволит направить на эту отрасль дополнительное финансирование и значительно улучшить качество оказания медпомощи и доступность медуслуг. В районах области планируется открыть 20 фельдшерско-акушерских пунктов, в Астрахани - начать строительство диагностического корпуса онкодиспансера, для детских поликлиник будет закуплено новое оборудование. Общий объем средств на здравоохранение в 2019 вырастет на треть, примерно на 9 миллиардов рублей.

А еще, по словам Сергея Морозова, сейчас наступает переломный для региона момент, так как внимание федерального центра к нему, как к южному форпосту России, значительно выросло. 11 декабря президент России утвердил перечень особых поручений по вопросам социально-экономического развития региона. И в самое ближайшее время региональные власти должны будут подготовить конкретный план действия по каждому из направлений. Главе государства его представят уже к февралю 2019 года.

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