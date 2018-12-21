Симферопольцы встали на защиту приюта для собак возле рекультивируемого мусорного полигона в Каменке. За долгие годы, на которые растянулось решение проблем свалки, городская власть так и не обеспечила бездомных животных новым домом. Хотя обещала. И теперь, когда территорию начали расчищать, чиновники снова "кормят" горожан проектами.

Люди собрались возле каменской ветклиники. Вокруг кипит работа - грузовики и техника ездят туда-сюда. В сотне метров от здания в буквальном смысле горы из мусора. Сюрреалистическая и даже постапокалиптическая картина. На всю округу стоит лай - собаки в вольерах завидели толпу.

Состоится ли в итоге рекультивация полигона, заняться которой чиновники также обещают давно, пока не ясно. Но горожане говорят, что собачий приют в опасности - его сравняют с землей вместе со свалкой.

- Городу очень нужен такой приют, больше никто не занимается этой неблагодарной работой - забирать, привозить, стерилизовать и искать новых хозяев, - говорят друг другу люди.

- Надо достучаться до властей, иначе мы лишимся клиники, - кричит кто-то в толпе в ответ организаторам встречи, которые объясняют суть проблемы.

Руководитель общественной организации любителей животных "Верный друг" Людмила Милованова говорит, что объект в Каменке нужен Симферополю, потому что новый приют построят только в конце следующего года. Еще в 2013 году на сессии Симферопольского горсовета приняли решение об организации нового приюта на улице Крымской Правды, 6. Возведение нового служебного здания и вольеров для 148 животных в Симферополе на улице Крымской Правды должны были закончить к 20 декабря 2018. Но сейчас объект готов только на 60 процентов: неожиданно обнаружились проблемы с подключением к газу, воде и канализации, к благоустройству территории строители вообще не приступали. Но и после сдачи новый приют решит собачью проблему лишь частично.

- Там будет 120 вольеров, а это все равно не покроет городских нужд, - сказала она. - Поэтому мы привлекаем всех неравнодушных людей выступить в защиту этого объекта.

Здание ветклиники из-за активности рекультиваторов осталось без воды. Вокруг очень грязно - единственная асфальтированная дорога в нескольких сотнях метров. Что теперь делать - зоозащитники не знают. Неравнодушные горожане привозят собакам еду.

- Подчеркиваю, мы не разводим животных, а стерилизуем, чтобы они не размножались, - говорит Милованова. - Собаки не должны быть на улицах, они должны быть дома с хозяевами.

Работа учреждения держится на волонтерах и добровольцах. Пока толпа у входа в ветклинику обсуждала план действий, в здание заходили люди с пакетами корма. Волонтеров здесь много, они не только организовывают подвоз еды, но и выгуливают собак.

- Я переехала из Финляндии в Крым, там вообще нет животных на улице, - рассказала волонтер Мария Рудакова. - Отношение наших людей к собакам шокирует. Захотелось чем-то помочь волонтерам. Стала распространять информацию о приюте в Каменке, теперь нас довольно много. В выходные приезжают человек 20 и выгуливают собак. Жертвовать приюту деньги мы не призываем. Лучше купить на них корм, волонтеры сами привезут его сюда.

Добровольцы готовят бездомных животных к жизни с новыми хозяевами. Дружелюбными становятся даже ранее обиженные человеком. Они приучены к ошейнику и поводку.

- Иногда приезжают люди с детьми и просят выбрать самую дружелюбную собаку, - говорит Мария. - Мы найдем и такую. Есть животные, способные стать другом, есть такие, которые будут сторожить.

Вольеры в Каменке появились почти 10 лет назад. За эти годы слухи о закрытии приюта ходили неоднократно. Но теперь неравнодушные горожане бьют тревогу.

Единственным проявлением заботы о собаках со стороны крымской власти стал закон "О содержании и защите домашних животных от жестокого обращения в Республике Крым", вступивший в силу два года назад. Но он в большей степени декларативный, потому что привлечь владельцев к какой-либо ответственности по нему практически невозможно. Да и бездомных животных он никак не касается.

Тем временем общественники призывают не изобретать велосипед и подойти к проблеме бродячих собак с научной точки зрения, иначе их уничтожение обернется катастрофой. Потому что бродячие животные - следствие того, что город плохо занимается проблемой мусора. Сортировка и переработка отходов оставят бродяг без "кормушки". Не будет доступных отходов - не будет прикормленных животных и, соответственно, болезней, которые они переносят.

- Бездомные собаки в городах - это биологическая защита от крыс, - говорит член общественной организации "Экология и мир" Мария Поддубная. - Если мы уничтожим собак, начнется размножение грызунов. Поэтому такие собаки в сегодняшних условиях - наши друзья. После стерилизации они менее агрессивны, не смогут размножаться, но и крысе свое место у мусорного бака не отдадут.

По ее словам, уничтожение собак не приводит к их исчезновению с улиц. Наоборот, появляется еще больше щенков, потому что срабатывает природный механизм восстановления популяции. Если поблизости есть постоянный источник питания, цикл "отстрел - размножение" становится круговым. И единственный эффективный способ решения собачьей проблемы - это ОСВ: схема "отлов - стерилизация - возврат".

В минувшие годы СМИ часто писали, что городские службы зверствуют и травят животных, рассыпая на улицах яды. Крымчане делились в соцсетях предупреждениями и фотографиями мертвых животных. От отравы страдали и домашние коты и собаки, выходящие гулять на улицу. Волонтеры утверждали, что живых отловленных псов сжигали заживо, потому что средства для усыпления стоят денег. И теперь, когда над приютом нависла очередная угроза уничтожения, симферопольцы боятся, что сообщения о таких происшествиях снова заполнят соцсети.

P.S.

Представители власти, не посетившие сход горожан возле ветклиники, пообещали, что проконтролируют ситуацию и не допустят сноса приюта.

- В планах городских властей нет сноса вольеров, - сообщила пресс-секретарь администрации Симферополя Людмила Киприна. - Рекультивация полигона продлится до конца 2019 года, все это время приют останется на своей территории. К тому времени планируем завершить новый приют для бродячих животных.

Также стало известно, что глава администрации Наталья Маленко поручила создать рабочую группу по управлению муниципальной программой "Содержание и защита от жестокого обращения с домашними животными и регулирование численности безнадзорных животных в границах муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым на 2017-2020 годы".