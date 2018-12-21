В Евпатории создается первый в Крыму детский технопарк

В Евпатории откроется первый в Крыму детский технопарк "Кванториум", где около 800 детей будут обучать авиа- и автоконструированию, программированию, графическому дизайну, а также созданию роботов.

Презентация его возможностей прошла в Симферополе. Посмотреть на чудеса техники приехали более 500 школьников из разных городов Крыма. Ребят на входе встречал дружелюбный робот MEGABOT, который отвечал на вопросы о "Кванториуме". Далее каждый мог попробовать свои силы в мастер-классах. В частности, школьники создавали объемные рисунки 3D-ручками, делали 3D-оригами, действующие авиамодели и объемные ракеты. Дети сами управляли роботами и квадракоптерами, а также осваивали профессию пилота с помощью виртуального симулятора полетов.

Среди ребят, пришедших на презентацию, были не только новички, но и ученики малой академии наук Крыма "Искатель" (далее - МАН), структурным подразделением которого и станет евпаторийский "Кванториум". 12-летний Олег Иршко занимается робототехникой в академии всего три месяца, но уже много чему научился.

- Раньше я пытался заниматься робототехникой дома, теперь учусь в МАНе. Я уже умею создавать роботов и программировать их, - рассказывает симферопольский шестиклассник. - Программировать достаточно сложно. Создавать и управлять легче.

В "Кванториуме", по словам преподавателя робототехники МАН Александра Лебедкина, будут представлены самые современные модели техники.

- Лего-роботы позволяют обучать детей элементам программирования, - рассказывает он. - Также ребята получат некоторые конструкторские инженерные навыки. Один наш набор с запчастями стоит около 65 тысяч. В "Кванториуме" техника будет еще круче.

По словам директора МАН Виктории Члек, на оснащение "Кванториума" ушло около 80 миллионов рублей. Мобильная версия технопарка будет передвигаться по всему Крыму. Ребята смогут заниматься исследовательской и проектной деятельностью, получать дополнительные знания, которые помогут в выборе профессии. Такие занятия прививают детям креативность, критическое мышление и умение работать в команде. Обучение будет бесплатным.

Справка "РГ"

"Кванториум" - это инновационная, проектноориентированная образовательная площадка, оснащенная высокотехнологичным оборудованием. Одна из задач проекта - обеспечить подготовку кадрового резерва для наукоемких и высокотехнологичных отраслей экономики страны. Технопарки уже работают во многих регионах РФ. Крым выиграл конкурс и наряду с некоторыми другими субъектами получил федеральную субсидию на открытие технопарка в детской здравнице Евпатории, которая стала пилотной площадкой реализации проекта "Умный город".