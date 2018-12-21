В Краснодаре суд рассмотрит дело о мошенничестве экс-чиновника

В суд передали дело в отношении бывшего заместителя министра природных ресурсов Краснодарского края, которого обвиняют в мошенничестве с использованием служебного положения в особо крупном размере и покушении на мошенничество.

- В июне 2015 года к тогда еще чиновнику обратился директор одной из организаций, желающий получить права недропользования месторождением в Темрюкском районе. Обвиняемый предложил ему за денежное вознаграждение добиться выдачи соответствующей лицензии. Причем влиять на ход этой процедуры заместитель министра в силу должностных полномочий не мог, - рассказали в СУ СК РФ по Краснодарскому краю. - А в октябре того же года сумма и вовсе неожиданно выросла до 4 миллионов рублей. Предприниматель заплатил, а фирма без какого-либо участия чиновника получила краткосрочную лицензию. Однако уже через несколько месяцев ее признали недействительной из-за допущенных нарушений.

По словам правоохранителей, на этом история не закончилась. Директор фирмы вновь обратился к бывшему заместителю министра природных ресурсов края. Продолжая вводить в заблуждение предпринимателя, обвиняемый пообещал помочь добыть лицензии на добычу песка в двух месторождениях на территории Крымского и Приморско-Ахтарского районов. За это он запросил уже пять миллионов рублей.