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21.12.2018 13:21
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Краснодаре суд рассмотрит дело о мошенничестве экс-чиновника

Текст: Ольга Максимова (Краснодарский край)

В суд передали дело в отношении бывшего заместителя министра природных ресурсов Краснодарского края, которого обвиняют в мошенничестве с использованием служебного положения в особо крупном размере и покушении на мошенничество.

Раскрыты подробности уголовных дел в отношении чиновников Сочи

- В июне 2015 года к тогда еще чиновнику обратился директор одной из организаций, желающий получить права недропользования месторождением в Темрюкском районе. Обвиняемый предложил ему за денежное вознаграждение добиться выдачи соответствующей лицензии. Причем влиять на ход этой процедуры заместитель министра в силу должностных полномочий не мог, - рассказали в СУ СК РФ по Краснодарскому краю. - А в октябре того же года сумма и вовсе неожиданно выросла до 4 миллионов рублей. Предприниматель заплатил, а фирма без какого-либо участия чиновника получила краткосрочную лицензию. Однако уже через несколько месяцев ее признали недействительной из-за допущенных нарушений.

По словам правоохранителей, на этом история не закончилась. Директор фирмы вновь обратился к бывшему заместителю министра природных ресурсов края. Продолжая вводить в заблуждение предпринимателя, обвиняемый пообещал помочь добыть лицензии на добычу песка в двух месторождениях на территории Крымского и Приморско-Ахтарского районов. За это он запросил уже пять миллионов рублей.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край Краснодар
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