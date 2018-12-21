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21.12.2018 13:43
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В Крыму электроэнергия с 1 января 2019 подорожает на 1,7 процента

Текст: Илья Изотов (Симферополь)

Крымский госкомитет по ценам и тарифам установил тарифы на электрическую энергию для населения на 2019 год с календарной разбивкой. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Фото: Илья Изотов/ РГ
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В связи с повышением НДС до 20 процентов электроэнергия в первом полугодии 2019 года повысится на 1,7 процента, а во втором полугодии средневзвешенные тарифы повысятся не более чем на восемь процентов.

Стоимость киловатт-часа в городах при потреблении до 150 киловатт составит с 1 января по 30 июня 2019 года 2,74 рубля, от 150 до 800 - 3,44 рубля, более 800 - 5,03 рубля. В сельской местности до 150 киловатт-час - 2,58, от 150 до 800 - 3,18, более 800 - 5,03.

В домах с электроплитами будет действовать тариф при потреблении до 250 киловатт-час - 2,17 рубля, от 250 до 800 - 2,74, более 800 - 5,03.

Отметим, увеличенный второй блок потребления - от 150 до 800 киловатт-час в месяц - будет действовать и в 2019 году, - отметили в Госкомитете.

Экономика ЖКХ Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым
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