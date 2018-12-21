В Крыму плата за вывоз мусора повысится в несколько раз

Госкомитет по ценам и тарифам Республики Крым утвердил новые тарифы для населения на услуги вывоза твердых коммунальных отходов на 2019 год. Об этом сообщила пресс-служба Госкомитета.

Госкомитет по ценам и тарифам Республики Крым утвердил новые тарифы для населения на услуги вывоза твердых коммунальных отходов на 2019 год. Об этом сообщила пресс-служба Госкомитета.

С 1 января в республике начинает работать единый оператор вывоза мусора - ГУП "Крымэкоресурсы", который будет обслуживать все муниципалитеты, кроме Ялты и Алушты. Для него установлен предельный уровень тарифов 383,83 рубля за кубометр ТКО с учетом НДС. Для сравнения, в 2018 году действует тариф 274 рубля за кубометр.

В Ялте и Алуште услуги вывоза мусора будет оказывать компания "Альтфатер Крым", и ее тарифы практически вдвое выше - 639,88 рубля за куб с учетом НДС.

Потребители будут платить по этим единым тарифам с учетом нормативов накопления ТКО, утвержденным правительством республики. И эти нормативы сильно отличаются в разных муниципалитетах РК. Скажем, самая низкая норма накопления ТКО - 1,5 кубометра в год на одного человека - в Кировском районе, а самая высокая - в Ялте - 2,93 кубометра.

Как отмечают в Госкомцен РК, госрегулированию подлежат только тарифы на услуги полигонов ТКО, затраты на которые в структуре расходов регоператоров составляют 8 до 13 процентов. Стоимость транспортирования ТКО принимается в расчет тарифа регионального оператора на основании договоров, заключенных по итогам конкурсных процедур.

Несмотря на то, что формально тарифы на вывоз мусора у "Крымэкоресурсы" выросли лишь на 40 процентов, многим крымчанам придется платить за вывоз ТКО в несколько раз больше, чем сейчас. Все дело в том, что изменится сама схема расчета платы за вывоз ТКО: если сейчас деньги взымаются из расчета площади занимаемого жилья, то с первого января 2019 года плата будет взиматься исходя из количества человек, зарегистрированных в квартире или частном доме.

- Сейчас в Симферополе при расчете платы за вывоз ТКО для жителей многоквартирных домов во многих муниципальных управляющих компаниях используется тариф 0,8 рубля за квадратный метр площади, - приводит пример директор АНО "ЖКХ контроль Республики Крым" Анатолий Петров. - Таким образом, в среднем семья из трех человек, проживающая в квартире площадью 50 квадратных метров, сейчас платит за вывоз мусора 40 рублей в месяц. Теперь же будет платить 97 рублей за каждого члена семьи - то есть 291 рубль в месяц.

Общественники считают, что нормы накопления ТКО, которые взяты за основу при принятии постановления Совмина РК от 12.01.2017 года № 1 "Об утверждении территориальной схемы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами" и постановления от 18.09.2018 № 449 "Об утверждении норм накопления твердых коммунальных отходов на территории РК", взяты с потолка. Именно поэтому нормативы накопления в разных городах и селах разнятся в два раза.

- Есть специальная методика Минстроя РФ для определения норм накопления ТКО, но ее никто не использовал, - уверяет Анатолий Петров. - В Крыму серьезными замерами никто не занимался. В том числе и морфологией содержимого мусорных баков, хотя было поручение главы РК о пересчете по Методике, которое в итоге так и не выполнено. И теперь завышенные нормы накопления серьезно ударят по карману крымчан.