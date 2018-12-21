Сезон стартует 22 декабря премьерным спектаклем по пьесе Миклоша Дярфаша "Проснись и пой". В этот же день откроется и театр. Веселый мюзикл должен изгнать оттуда "депрессивный дух". Теперь же в театре наступает время больших надежд на новую, активную творческую жизнь и современное звучание репертуара.

На выезде

В театре в эти дни завершаются репетиции спектакля, который получил название "Сезон любви" - по веселой пьесе Дярфаша "Проснись и пой", одноименная мелодия из которой на слуху у всех. Правда, в этом спектакле действие перенесли из Чехии в Россию, и звучат не песни на музыку Геннадия Гладкова, а эстрадные хиты времен распада СССР.

- В условиях, в которых оказался театр, я был вынужден ставить что-то малобюджетное: для мощного спектакля нужны другие финансы. А здесь не было звука и света, и мы для этого спектакля купили микрофоны, колонки. Надеюсь, будет и новое световое оборудование. Да и оживить надо было театр, - говорит после прогона худрук.

Режиссер Владимир Магар, до тех пор 18 лет возглавлявший Севастопольский театр им. Луначарского, пришел в Русский драматический в момент неурядиц. Год назад из жизни ушел Анатолий Новиков, руководивший театром в Симферополе 55 лет. А само здание по решению суда было закрыто из-за нарушений правил пожарной безопасности. Труппа была вынуждена семь месяцев кочевать по крупным и малым городам Крыма с выездными спектаклями - по 22 выезда в месяц. За последние полгода в театре поставили шесть премьер, еще четыре новых спектакля выходят в декабре.

- Труппе очень тяжело. Артисты нервничают, - признается Магар. - Я их понимаю, и на их месте точно так же был бы недоволен: театр в сложившихся условиях не зарабатывает достаточно денег. Я дал согласие возглавить театр, несмотря на то, что мало его знал. Познакомился с артистами, поехав с ними в первый раз на выездной спектакль. Честно говоря, не ждал от спектакля ничего хорошего, а оказалось, что пьеса современная, режиссура - актерская. Я удивился очень - попал в волну какой-то актерской магии. Меня тяжело рассмешить - на своих спектаклях я все время в напряжении. А тут мне очень понравилось - так смешно они играли! Тогда у меня появилось желание работать с этим театром и что-то сделать для него.

Владимир Магар не устает отмечать достоинства артистов Русского драмтеатра. Новый худрук намерен бережно отнестись к существующему репертуару, оставить в нем любимые труппой и зрителями спектакли. Да и стилистических реформ не обещает: Магар уверен, что в основе театральной политики должны быть просто талантливые спектакли.

- Конечно, классики будет много - я ее очень люблю, - говорит режиссер. - Может быть, мне не хватает в этом театре формы, более интересных режиссерских ходов. Классический текст нужно уметь читать. Когда я ставил "Сирано", мне говорили: "Что вы сделали с Роксаной - это же такая... святая женщина!" Да какая она святая, ведь она была куртизанкой! Я уверен, что классика - на то и классика, что она современна и должна дышать сегодняшним днем.

После выхода мюзикла "Сезон любви" Магар планирует серьезный и обстоятельный разговор со зрителем. Он намерен ставить "Дракона" Евгения Шварца и "Старика" Максима Горького.

- Когда я ездил с театром по выездным спектаклям, я увидел уровень актеров: очень мощное старшее поколение, какое редко в театрах найдешь - у них можно многому научиться. Я понял, что "Старика" Горького я могу здесь поставить: эту пьесу не пропоешь и не станцуешь - ее нужно сыграть, нужно мощное актерское начало. Здесь есть все возможности, - уверен худрук театра.

Тревожная кнопка

Смело планировать будущее в Русском драматическом еще недавно было затруднительно. Театр был закрыт в апреле 2018 года на неопределенный срок из-за неисправности систем пожарной сигнализации и системы оповещения. Это было эхо трагедии в кемеровской "Зимней вишне" - в Крыму, как и во многих регионах страны, начали массово проверять "пожарку" в торговых и развлекательных центрах, театрах. Сотрудники прокуратуры и МЧС, инспектировавшие Русский драматический, оставили 43 предписания. Из бюджета республики выделили 11 миллионов рублей на решение проблем. Но устранить нарушения оказалось непросто. Во-первых, надо было проводить конкурс для выбора компании-подрядчика. Во-вторых, статус здания - памятника архитектуры, не позволяет, условно говоря, ни одного гвоздя забить без согласования с госкомитетом по охране культурного наследия.

Именно поэтому в исторических частях здания театра установлена беспроводная система сигнализации и оповещения о пожаре. Повсюду на стенах и потолках теперь датчики и "тревожные кнопки" - всего в театре их установили более 1100 штук. Новые световые табло обозначают выходы. Люминесцентные плакаты с планом эвакуации сменили старые - начерченные от руки и вставленные в деревянные рамочки. Заменили 86 пожарных щитов, в которых уложили новые гидранты.

- Когда меня пригласили в театр семь месяцев назад, чтобы я помог наладить систему безопасности, я нашел на складах новые пожарные рукава, - рассказал начальник отдела безопасного функционирования театра Николай Прокопенко. - При этом в пожарных шкафах до сих пор лежали старые, которые из-за ветхости уже невозможно было развернуть. На мой вопрос, почему же их не заменили, мне никто толком не ответил. Трудно было за несколько месяцев выполнить работы, которые должны были проводиться годами.

В исторических частях здания театра установлена беспроводная система сигнализации. Фото: Марьяна Караева/РГ

В театре, согласно предписаниям МЧС, провели огнезащитную обработку чердачных помещений, всей "одежды" сцены, коврового покрытия в зрительных залах, оркестровой ямы.

- Теперь перед сдачей каждого спектакля в обязательном порядке проводится огнезащитная обработка декораций и тканевых материалов: приезжают специалисты в масках и костюмах, обрабатывают реквизит, - поделился Николай Прокопенко.

Идут на ремонт

Театр должен быть открыт по той же схеме, что и закрывался: специалистам МЧС и прокуратуры нужно составить акты осмотра театра и отметить, что нарушения в системах противопожарной безопасности устранены. После этого постановлением суда театр сможет открыть двери перед зрителями.

Однако, решение насущных проблем - только начало пути современного развития. По словам худрука, театр Горького сильно устарел в техническом и материальном плане. Две сцены - во дворе и на крыше, по мнению Владимира Магара, куда меньше зарабатывают, чем требуют вложений для поддержания их существования. Действующие сцены - камерная, новая и основная - также требуют отнюдь не косметического ремонта.

- Театр очень старый. Камерная сцена требует полной реконструкции - уже нельзя так работать, чтобы актеры переодевались где попало. Но так как 2019 год объявлен Годом театра, я очень надеюсь, что мы сможем попасть в федеральную программу, по которой выделяют средства театрам, требующим технического оснащения: я уже продумал, как должна выглядеть камерная сцена, какой она должна быть, чтобы было удобно всем. Надеюсь, что мы сможем получить финансирование на ее реконструкцию, - рассчитывает худрук.

Каждый раз Владимир Магар оговаривается, что с имеющимся оборудованием на существующих площадках театра "тоже можно работать".

Тем временем

В Государственном академическом музыкальном театре состоялось официальное открытие в Крыму Года театра. Его рассчитанная на год масштабная программа включает в себя свыше двух тысяч ярких и масштабных фестивалей и конкурсов, выставок, презентаций, арт-проектов, мастер-классов ведущих деятелей театрального искусства. Сами театры покажут более 30 премьерных спектаклей. А ведущие крымские театральные коллективы представят свои работы на лучших сценических площадках России.

Мнение

Арина Новосельская, министр культуры Республики Крым:

- Объем финансирования театров в нынешнем году по сравнению с 2013-2014 годами увеличился в 2-2,5 раза. Так как сегодня, театры полуострова не жили никогда - может быть, только в самые сытые советские годы. Сегодня Музтеатр - практически новый. Русский театр откроется на днях: в нем запланирована программа обновления устаревших звука и света. Строящийся театр кукол будет, я думаю, лучшим детским театром в стране. Крымскотатарский обновлен практически полностью - от кресел до технической базы. Сейчас идет ремонт евпаторийского театра на ходулях. Отремонтировали в этом году и театр-студию "Марионетки".