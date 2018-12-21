Волгоградские антимонопольщики признали ненадлежащей рекламу, распространяемую компанией "Яндекс". В объявлениях, размещенных в сети, предлагалось купить "экономные" электросчетчики с дистанционным управлением.

Хитрость заключалась в том, что с помощью пульта можно было уменьшить показатели потребленного электричества: нажав определенную кнопку, "отмотать" счетчик в обратную сторону.

Сами приборы учета продавались удаленно, а полное название предприятия и его реквизиты в объявлении не указывались, что само по себе является нарушением закона о рекламе.

Административное дело завели еще летом по заявлению энергетиков, которые наткнулись на сайты двух интернет-магазинов.

"Яндекс" безуспешно пытался доказать, что с его стороны нарушений нет. Но компанию оштрафовали на 200 тысяч рублей.

- От воровства электроэнергии страдают не только энергоснабжающие организации, но и обычные граждане, добросовестные плательщики. Ведь расходы за потребленные в доме ресурсы ложатся на их плечи. Выявленное нарушение рекламного законодательства со стороны "Яндекса", который допустил распространение рекламы незаконной деятельности, имеет высокую общественную опасность. Вместе с тем компания в установленные сроки исполнила предписание антимонопольного органа и прекратила распространение рекламы, - прокомментировала заместитель руководителя Волгоградского управления ФАС России Ирина Никуйко.

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