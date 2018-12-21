- В советское время спички стоили одну копейку, дешевле не было ничего. Сейчас - рубль, на который тоже больше ничего не купишь. Первоначально спички делали из белого фосфора, но они были очень опасны - могли загореться в кармане самопроизвольно. Потом в Англии придумали стеклянные капсулы, которые надо было специальными щипчиками раздавить, чтобы получился огонь. Оказалось не удобно и дорого. Безопасные спички изобрели около 160 лет назад в Швеции, - рассказывает Лагутин.
В Российской империи безопасные спички продавались поначалу с акцизной маркой, то есть покупатель еще и налог на них уплачивал. Зато зажигательные палочки продавались на развес, без коробки. Упаковывали их в холстину, куда заворачивали еще и чиркаш, полоску наждачки для воспламенения серы. Самый старый коробок в коллекции Лагутина относится к 1945 году. Фабрика в городе Верхний Ломов носила знаковое для того года название "Победа". "Мир победит войну" - гласит надпись на этикетке.
Кстати, увлечение и началось с того, что некоторые спичечные коробки жалко было выбрасывать из-за их оформления. В 70-е годы в ходу были и картонные, и деревянные коробки. Выпускали их к государственным праздникам, к юбилеям, к Олимпиаде-80. Основная часть коллекции относится к 60 - 80-м годам прошлого века. Сегодня большинства тех фабрик уже нет.
Сами спички бывают разного размера. Например, знакомые Александра привезли ему сувенир из Австрии - спички размером с ноготок. Практического назначения эти щепочки не имеют. Каминная спичка - настоящая "верзила", длиной 15 сантиметров. Она больше похожа на лучину. Сигарный вариант тоже вышел ростом. Раскурить сигару не так-то просто: если воспользоваться обычными спичками, то уйдет штуки три, прежде чем табак начнет тлеть. Хозяйственные спички продаются в коробках побольше. Охотничьи и армейские отличаются повышенной горючестью, их не так просто затушить.
- Большинство стран мира отказываются от спичек. У всех зажигалки, даже в супермаркетах трудно найти коробок, - рассказывает Александр Лагутин. - Из Румынии мне привезли спички сделанные… в Пакистане.Из Болгарии - короб ок с экс - портным знаком Череповецкой фабрики. Вот - из Канады, на нем написано: "Сделано в Китае". Причем из нашей древесины! "Лукойл" заказывал спички в США. Такова глобализация. Если впервые видите упаковку и не можете определить ее происхождение, то помните, что северные страны (Россия, Финляндия, Швеция) выпускают спички с коричневой серой. В Центральной Европе делают спички синего цвета. На юге Старого Света (Греция, Франция, Италия, Испания) и в Африке производят красные, а в Японии - с белыми головками.
Кстати
Творческий потенциал спичек оценили многие деятели искусства. Например, мультфильм Гарри Бардина "Конфликт" повествует о войне зелено- и синеголовых спичек. А очутись вы на планете Плюк из легендарной комедии Георгия Данелии "Кин-дза-дза!", обычный коробок сделал бы вас миллионером: в том мире зажигательные палочки служили валютой.