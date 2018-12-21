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21.12.2018 11:53
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Пятьдесят оттенков серы

По цвету спичечной головки можно определить регион ее изготовления
Текст: Роман Мерзляков
Российская газета - Неделя - Юг России №7750 (287)
Волгоградский библиотекарь Александр Лагутин за сорок лет собрал около двух тысяч спичечных коробков со всех континентов, кроме Австралии и, разумеется, Антарктиды. При этом коллекционером спичек он себя не считает, потому что главное его увлечение - это нумизматика. А коробки - просто систематизированное собирательство.
Фото: Роман Мерзляков/РГ Александр Лагутин: В советское время спички стоили одну копейку, дешевле не было ничего. Фото: Роман Мерзляков/РГ
Александр Лагутин: В советское время спички стоили одну копейку, дешевле не было ничего. Фото: Роман Мерзляков/РГ

- В советское время спички стоили одну копейку, дешевле не было ничего. Сейчас - рубль, на который тоже больше ничего не купишь. Первоначально спички делали из белого фосфора, но они были очень опасны - могли загореться в кармане самопроизвольно. Потом в Англии придумали стеклянные капсулы, которые надо было специальными щипчиками раздавить, чтобы получился огонь. Оказалось не удобно и дорого. Безопасные спички изобрели около 160 лет назад в Швеции, - рассказывает Лагутин.

Фото: Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС
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В Российской империи безопасные спички продавались поначалу с акцизной маркой, то есть покупатель еще и налог на них уплачивал. Зато зажигательные палочки продавались на развес, без коробки. Упаковывали их в холстину, куда заворачивали еще и чиркаш, полоску наждачки для воспламенения серы. Самый старый коробок в коллекции Лагутина относится к 1945 году. Фабрика в городе Верхний Ломов носила знаковое для того года название "Победа". "Мир победит войну" - гласит надпись на этикетке.

Кстати, увлечение и началось с того, что некоторые спичечные коробки жалко было выбрасывать из-за их оформления. В 70-е годы в ходу были и картонные, и деревянные коробки. Выпускали их к государственным праздникам, к юбилеям, к Олимпиаде-80. Основная часть коллекции относится к 60 - 80-м годам прошлого века. Сегодня большинства тех фабрик уже нет.

Сами спички бывают разного размера. Например, знакомые Александра привезли ему сувенир из Австрии - спички размером с ноготок. Практического назначения эти щепочки не имеют. Каминная спичка - настоящая "верзила", длиной 15 сантиметров. Она больше похожа на лучину. Сигарный вариант тоже вышел ростом. Раскурить сигару не так-то просто: если воспользоваться обычными спичками, то уйдет штуки три, прежде чем табак начнет тлеть. Хозяйственные спички продаются в коробках побольше. Охотничьи и армейские отличаются повышенной горючестью, их не так просто затушить.

Фото: photoxpress.ru
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- Большинство стран мира отказываются от спичек. У всех зажигалки, даже в супермаркетах трудно найти коробок, - рассказывает Александр Лагутин. - Из Румынии мне привезли спички сделанные… в Пакистане.Из Болгарии - короб ок с экс - портным знаком Череповецкой фабрики. Вот - из Канады, на нем написано: "Сделано в Китае". Причем из нашей древесины! "Лукойл" заказывал спички в США. Такова глобализация. Если впервые видите упаковку и не можете определить ее происхождение, то помните, что северные страны (Россия, Финляндия, Швеция) выпускают спички с коричневой серой. В Центральной Европе делают спички синего цвета. На юге Старого Света (Греция, Франция, Италия, Испания) и в Африке производят красные, а в Японии - с белыми головками.

Кстати

Творческий потенциал спичек оценили многие деятели искусства. Например, мультфильм Гарри Бардина "Конфликт" повествует о войне зелено- и синеголовых спичек. А очутись вы на планете Плюк из легендарной комедии Георгия Данелии "Кин-дза-дза!", обычный коробок сделал бы вас миллионером: в том мире зажигательные палочки служили валютой.

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