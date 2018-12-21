Захвативший заложника житель Астрахани получил восемь лет колонии

Северо-Кавказский окружной военный суд вынес приговор жителю Астрахани Ильдару Арюкову по делу о захвате заложника, сообщает "Интерфакс".

Суд постановил назначить наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием срока в колонии строгого режима.

Как отметил представитель суда, приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами в апелляционном порядке.

Преступление Арюков совершил в апреле 2017 года. Он в своей квартире захватил в заложники несовершеннолетнюю девушку и угрожал расправой над ней, если ему не передадут деньги, оружие и боеприпасы.