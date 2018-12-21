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21.12.2018 08:50
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На Среднем Урале ищут новые подходы в работе с переселенцами
Текст: Татьяна Казанцева (Свердловская область)
Российская газета - Неделя - Урал №7750 (287)
Средний Урал выполнил количественные показатели программы переселения соотечественников - за последние пять лет Свердловская область стала домом для более чем 23,5 тысячи человек. Однако хлебом-солью и паспортом гражданина РФ в регионе встречают только самых достойных. Сотрудники регионального департамента по труду и занятости населения делают акцент на "качестве" новых сограждан.
Фото: Татьяна Андреева/РГ На Среднем Урале соотечественникам частично компенсируют аренду жилья. Фото: Татьяна Андреева/РГ
На Среднем Урале соотечественникам частично компенсируют аренду жилья. Фото: Татьяна Андреева/РГ

Планировалось, что в 2018 году на Средний Урал переедут 1400 участников программы и столько же членов их семей. В итоге (по данным на 1 октября) на учет встали 3223 соотечественника: 1590 участников программы и 1633 домочадца.

Как выяснилось, приглашения получают далеко не все желающие.

- В этом году в департамент поступило 2022 заявления соотечественников, готовых обосноваться в Свердловской области. Наши сотрудники подготовили 1911 заключений о возможности участия в программе. Из них 1567 (82 процента от общего числа) были положительными, 344 (18 процентов) - отрицательными, - рассказал директор департамента по труду и занятости населения Свердловской области Дмитрий Антонов.

По его словам, окончательные выводы делаются на основе анализа рынка труда и решений, принимаемых специальными межведомственными комиссиями в муниципалитетах. Конечно, учитываются и образование, и квалификация потенциальных переселенцев.

- Естественно, мы должны знать, что за люди к нам приезжают. Но зачастую данных из официальных документов недостаточно. Кстати, об этом же шла речь на прошлогоднем форуме соотечественников, - добавил он.

Сотрудники областных центров занятости пытаются использовать все возможные способы получения информации о заявителях, даже изучают соцсети, как, например, в Кушвинском центре. По словам его директора Вячеслава Кожевникова, виртуальное знакомство с одним из претендентов помогло дополнить его характеристику.

- В популярной соцсети этот предприимчивый мужчина организовал мини-пирамиду. Предлагал перечислить ему сто долларов и обещал вскоре отдать триста. Конечно, мы сделали выводы - такие "предприниматели" нам не нужны, - подытожил Вячеслав Кожевников.

Кушвинский центр занятости работает и с Верхней Турой, небольшой, но очень привлекательной для переселенцев территорией, где опытные специалисты успешно трудятся на предприятиях лесозаготовительной промышленности и лесопереработки.

С 2013 года комиссии в муниципалитетах рассмотрели около ста заявок на участие в госпрограмме. В 2018-м поступило девять заявлений, в том числе от представителей особо востребованных профессий.

Некоторые соотечественники меняют род деятельности. Один инженер-строитель из Таджикистана даже создал ИП: занимается заготовкой древесины

- Программа позволяет кандидатам на получение гражданства устраивать и личную жизнь. Электрогазосварщик из Молдавии познакомился через интернет с будущей женой, решил перебраться на Урал, сыграли свадьбу. Сейчас он работает по специальности и скоро станет обладателем российского паспорта, - рассказал Вячеслав Кожевников.

А вот в Талице крупных промышленных предприятий нет, в санаторно-курортной зоне (так себя позиционирует территория) очень востребованы врачи и учителя. За время действия программы переселения соотечественников в Талицу переехали вместе с семьями 138 человек. В этом году в Талицкий центр занятости обратились восемь человек, шесть из них женщины. Оснований для отказа не нашлось, поэтому взяли всех, рассказала сотрудница центра Светлана Кузнецова. Четыре переселенца приехали из Казахстана, три - с Украины, один - из Таджикистана. Вуз окончили трое (например, украинский педагог устроилась учительницей иностранного языка), еще трое соотечественников получили среднее профессиональное образование.

- Многие находят работу по специальности - бухгалтер, парикмахер, арматурщик, однако бывает, что после переезда они меняют род деятельности. Один немолодой инженер-строитель из Таджикистана даже создал ИП: занимается заготовкой древесины. Причем как малому предпринимателю ему оказали материальную поддержку, - говорит Светлана Кузнецова.

В Талице хорошие условия для ведения сельского хозяйства, поэтому специалисты центра обращают внимание заявителей на льготы малым и средним предпринимателям, в том числе потенциальным фермерам.

На заметку

Новым гражданам России компенсируют расходы на переезд к месту проживания, включая оплату проезда и провоз личных вещей, госпошлину за оформление документов, а также выдадут подъемные - 20 тысяч рублей на участника госпрограммы и 10 тысяч на каждого члена семьи.

Свердловским переселенцам также положена единовременная выплата на обустройство, в том числе жилищное (действует в Верхнесалдинском ГО, Каменске-Уральском, Нижнем Тагиле, Полевском ГО), частичное возмещение аренды жилья, оплата первичного медицинского освидетельствования и госпошлины за выдачу свидетельства о признании иностранного образования, квалификации, ученых степеней, а кроме того, поддержка малого и среднего предпринимательства, включая создание крестьянских (фермерских) хозяйств.

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