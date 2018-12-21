На Урале с инвалида потребовали плату за проезд собаки-поводыря

Свердловские прокуроры разбираются в очередном конфликте в общественном транспорте. Местный житель - инвалид по зрению - рассказал, что кондуктор автобуса пыталась заставить его заплатить за собаку-поводыря и оскорбляла.

"20 декабря в 11.45 в автобусе 27-го маршрута кондуктор заявила мне: "Ну, в принципе, вы и так инвалид и уже наказаны богом!". А инцидент произошел всего лишь из-за того, что я отказался платить за собаку-поводыря Николаса", - написал Ринат Шайдуллин на своей странице в Facebook.

История попала в СМИ, после чего соблюдением прав людей с ограниченными возможностями заинтересовался надзорный орган.

"Собака-поводырь по закону является средством реабилитации инвалидов. При этом кондуктор высказывала пассажиру угрозы", - сообщила пресс-секретарь ведомства Марина Канатова.

Облпрокуратура устанавливает, имел ли место в действительности этот инцидент: запрошены документы у компании-перевозчика, ее начальник вызван для дачи объяснений.

По результатам проверки будут приняты меры.