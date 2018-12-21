На Урале сменились три поставщика электричества

В 2018 году три гарантирующих поставщика (ГП) электроэнергии, работающие в Свердловской и Челябинской областях, лишились своего статуса.

Они накопили долгов на сумму более 3,7 миллиарда рублей перед оптовым рынком электроэнергии и мощности (ОРЭМ). В апреле без ГП остались Нижний Тагил, Невьянск и Горноуральский район. Летом - Челябинская область за исключением небольшого района на юге, а осенью действующий ГП ушел из Новоуральска. На этих территориях более 1,5 миллиона потребителей.

"Смена ГП никоим образом не должна сказаться ни на одном абоненте - ни на жителях, ни на юрлицах. Наша задача - сделать переход для них максимально комфортным и безболезненным", - подчеркивал первый замминистра энергетики и ЖКХ Свердловской области Игорь Чикризов, когда частные сбытовые компании уходили с рынка.

По закону ГП - это коммерческая организация, обязанная заключить договор купли-продажи электроэнергии с любым обратившимся к ней потребителем. Лишение этого статуса и назначение "заместителя", который подхватит функции ГП, происходит на уровне федерального минэнерго и Совета рынка. Согласно его решению, эта роль досталась МРСК Урала. Сетевая компания взяла на себя сбытовую деятельность.

"Передача функций сопровождалась сложными переговорами с менеджментом сбытовых компаний, которые не были в этом заинтересованы, - отмечает гендиректор МРСК Урала Сергей Дрегваль. - На каждой территории мы прошли организационные этапы: постарались сохранить каналы приема платежей, перезаключили договоры с расчетными центрами и банками. Если в Свердловской области это получилось, то в Челябинской все происходило сложнее: до сих пор приходится решать ряд вопросов".

Смена гарантирующего поставщика практически не сказалась на платежной дисциплине потребителей

Однако это практически не сказалось на платежной дисциплине потребителей: в течение буквально пары месяцев процент собираемости платежей приблизился к ста. Основную проблему создают некоторые УК, которые начали откровенно злоупотреблять переходным периодом. При необходимости энергетики готовы проводить "распаковку" этих управляющих компаний, при которой их клиентов переводят на прямые расчеты с ресурсоснабжающими организациями. Такая практика в 2018 году хорошо зарекомендовала себя в сфере теплоснабжения Среднего Урала.

Впоследствии в Свердловской области и на Южном Урале будут назначены новые ГП. Эта процедура регламентирована федеральным законодательством: минэнерго проведет конкурс, при котором на торги будут выставлены обязательства гарантирующих поставщиков перед участниками оптового рынка. Победителем окажется тот, кто погасит большую часть кредиторской задолженности.

"Мы как сетевая компания заинтересованы и надежном партнере, который будет честно и открыто вести бизнес, - подчеркивает Дрегваль. - Ситуация с недобросовестными сбытовыми компаниями, которые в конце концов лишились статуса, назревала несколько лет. Объем их задолженности перед нами - около пяти миллиардов рублей. Куда ушли эти деньги, остается вопросом. Нам бы не хотелось, чтобы история повторилась".