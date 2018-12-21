В ЗАТО Озерск вновь готовятся к приему дорогих гостей - бойцов Российских студенческих отрядов, для которых градообразующее предприятие подготовило своеобразную зимнюю сессию. Сразу после новогодних праздников ребята проведут на производстве полтора месяца и к началу марта вернутся к учебе. Как идет подготовка к заезду, зачем ПО "Маяк" дополнительные рабочие руки и какое значение придают работе студентов, корреспонденты "РГ" выясняли прямо на месте.

Чтобы попасть на промплощадку "Маяка", надо оформить спецпропуск. На въезде машины проверяет вооруженная охрана, и можно только представить, какие чувства при этом испытывает привыкшее к вольной жизни студенчество. Однако, как поясняет начальник службы дезактивации спецодежды и хозяйственного обеспечения самого крупного на "Маяке" радиохимического производства, к режимным требованиям атомного гиганта молодежь адаптируется быстро.

- Мы им уже при первой встрече говорим: "Сейчас вы работники ФГУП ПО "Маяк", а что такое "Маяк"? Это дисциплина и безопасность! Причем из первого вытекает второе!" - рассказывает начальник службы радиохимического производства. - Ребята и сами видят, что попали на серьезное производство, и придерживаются установленных правил, начиная с порядка прохода через КПП и соблюдения требований режима на территории, в том числе перемещения по строго определенным для них маршрутам, которые мы разрабатываем и утверждаем заранее.

Подготовка к новой трудовой смене на "Маяке" начинается сразу после торжественного закрытия предыдущей. Руководители каждого объекта подводят итоги и ставят задачи, поровну распределяя объем работ между будущими отрядами.

Сегодня перед "Маяком" стоят амбициозные задачи - создать новый облик предприятия Росатома. Идет реабилитация выведенных из эксплуатации территорий и объектов, ремонт помещений, восстанавливают старые и строят новые здания. Эти работы и получили статус Всероссийской студенческой стройки. И вклад бойцов стройотрядов с каждым годом становится все заметнее. Но молодежь, конечно, задействуют не везде, прежде всего из соображений безопасности.

- Сейчас мы идем по тротуару, который бойцы летом заасфальтировали, - рассказывает главный специалист по капитальному строительству Приборно-механического завода ПО "Маяк" Сергей Полежаев. - Все по струночке, аккуратно, ровно, с обеих сторон газоны, бордюры. Работа, особенно летом, в жару, очень тяжелая. Но ребята молодые, сильные, и как старались!

- Старались - не то слово! - улыбается директор завода Николай Силантьев. - Вспомни, как приходилось устраивать нерегламентированные перерывы и в приказном порядке уводить их в прохладное место отдохнуть от солнцепека и перевести дух. Иначе не выгонишь - соревнуются! А работать надо в полной амуниции, сверху - обязательный у нас белый комбинезон, дозиметр у каждого. В общем, пришлось нашим мастерам следить за соблюдением питьевого режима и прочими тонкостями.

"Маяк" третий год подряд признают лучшей "принимающей стороной" среди предприятий Росатома

По словам директора, в этом году на территории Приборно-механического завода трудились два подразделения - 18 девчонок из томского стройотряда "Союз" и 15 парней из отряда "Рубин" с Алтая. Пока "сильная половина" занималась благоустройством территории, девчата делали ремонт в здании конструкторского отдела, подсобных помещениях: штукатурили стены, клали линолеум и кафельную плитку. Работы на девять миллионов рублей! Причем справились нисколько не хуже, чем профессиональные строители. А потому на этот год предприятие запланировало ремонт уже на 22 миллиона и намерено принять у себя почти вдвое больше студентов.

- Они нам помогают сделать то, на что у нас годами сил не хватало, - поясняет Силантьев. - Весь персонал занят на основном производстве, лишних рук нет, да и где их взять в закрытом городе? А студенты молодые, азартные, смекалистые! Многие уже освоили строительные специальности. В этом трудовом семестре мы даже небольшие награды для наших передовиков подготовили - памятные медали, значки и дипломы.

Попасть на всероссийскую студенческую стройку совсем не просто. Претендентов ожидает жесточайший отбор - в летнем семестре из 100 заявок от стройотрядов отобрали только 43 с 700 бойцами. Конкурс больше 20 человек на место. И связано это не только с достойной зарплатой, которую предлагает атомный гигант, но и с четкой организацией работы и досуга. "Маяк" третий год подряд признают лучшей "принимающей стороной" среди предприятий Росатома.

- Сначала руководство объектов комбината готовит документацию на запланированный объем работ. Исходя из них, мы подаем заявку в центральный штаб Российских студенческих отрядов (РСО). А они, в свою очередь, отбирают претендентов с учетом опыта и профессиональной квалификации ребят, - рассказывает куратор всероссийской стройки "Мирный атом" Андрей Новостройный. - Приоритет отдаем будущим выпускникам профильных для Росатома специальностей. Но главное - это дисциплина, успеваемость, опыт участия в волонтерском движении, желание работать и добиваться поставленных целей. Для студентов "Мирный атом" - не просто возможность хорошего заработка, это шанс проявить себя и получить "путевку" на предприятия атомной отрасли.

Кстати, сам Андрей приехал в Озерск именно после работы на "Маяке" в 2015 году. Влюбился в город и по окончании вуза вернулся по приглашению "Маяка", а затем и жену перевез.

По результатам конкурсного отбора вторую половину зимы в Озерске проведут 12 отрядов - победителей из Томской, Самарской и Челябинской областей. На сей раз выбирали ребят из ближних регионов, чтобы сократить время на дорогу.

По словам Новостройного, к приему гостей почти все готово. Даже кровати в общежитии заправлены. А проверяет, все ли сделано для студентов, специальная комиссия из представителей "Маяка" и Росатома. Мелочей в таком деле не бывает.

Что вам больше всего запомнилось на стройке "Мирный атом-2018"?

Александр Шобылин, стройотряд "Товарищ", Барнаул:

- До "Мирного атома" мне пришлось поработать на строительстве космодрома "Восточный". Есть с чем сравнивать. В Озерске все организовано с точностью до минуты. Случилось однажды, что мы по ошибке сели не в тот автобус и уехали на другое предприятие, где с нами не знали что делать. Но это, как говорится, сами виноваты. А в остальном все было отлажено до мелочей. И на работе, и в свободное время. После окончания Алтайского государственного медицинского университета мне предложили работу в озерской медсанчасти ФМБА или экологической службе "Маяка", и я теперь всерьез об этом думаю.

Елизавета Белоусова, стройотряд "Союз", Томск:

- У меня потрясающие впечатления! И прежде всего из-за по-настоящему теплого отношения к нам и всему, что мы делали. Мастера помогали, подсказывали. Прямо сдружились с ними за сезон. А еще, наверное, будете смеяться, но запомнилась вторая котлета, добавленная к обеду после встречи с генеральным директором "Маяка" Михаилом Похлебаевым. На вопрос о питании мы рассказали ему, что обеда хватает не всем. И уже на следующий день в столовой нас ждала дополнительная порция второго.

Михаил Лысиков, стройотряд "Серп и молот", Воронеж:

- Не знаю, как для других, а для меня Озерск стал по-настоящему родным. Сейчас с ребятами даже заходим в интернете на местные сайты, смотрим фотографии, ностальгируем. А запомнился этот сезон редкой загруженностью и ощущением нехватки времени - работа, спорт, творчество. Не было свободной минутки, и трудовой семестр пролетел, как один миг. А из курьезов был один момент. Уже под занавес кто-то из ребят случайно сломал пластиковый пропуск на предприятие. И все боялись, что теперь его не пропустят на завод и мы сорвем график. Но, к счастью, обошлось. А на подведении итогов мы оказались на третьем месте по сумме показателей.