Средний Урал готов и в дальнейшем оставаться в лидерах отечественной промышленности

О том, как добиться прорыва в экономическом и социальном развитии, глава региона Евгений Куйвашев рассказал в интервью "Российской газете".
Если мы готовы быть локомотивом, значит, уральская экономика демонстрирует рост?
Евгений Куйвашев: Сегодня темпы развития промышленности, отдельных направлений экономики региона превосходят общероссийские показатели. Свердловская область сохранила свои позиции в первой десятке российских регионов по важнейшим показателям: отгрузке промышленной продукции, обороту оптовой и розничной торговли, вводу в эксплуатацию жилья. По данным за 10 месяцев индекс промышленного производства составил 108, 5 процентов. Урал готов и в дальнейшем оставаться в лидерах отечественной промышленности. Для этого у нас есть очень прочный фундамент в виде новых компетенций, прошедших глубокую модернизацию предприятий, подготовки профессиональных кадров и поддержки молодого поколения, в профессиональную подготовку которого мы в последние годы серьезно вкладываемся. Позитивная динамика в реальном секторе экономики способствует выполнению всех социальных обязательств перед населением.
Вы предложили с 2019 года запустить новые социальные проекты, в том числе "Стакан уральского молока - каждый день", по сути обеспечить здоровой пищей все семьи.
Евгений Куйвашев: Уральское молоко справедливо считается одним из лучших в России. Конечно, в рацион каждого уральца мы вмешиваться не можем. Но сделать так, чтобы молоко было в ежедневном меню рабочих, студенческих, школьных столовых, в детских садах, нам вполне по силам. Ведь Свердловская область - не только промышленный регион, она входит в десятку лучших в России по производству молока. Запуская проект, мы поставляем на стол земляков гарантированно безопасную и богатую кальцием продукцию и одновременно поддерживаем уральских производителей.
Каковы первоочередные задачи в сфере здравоохранения?
Евгений Куйвашев: Основной посыл - здравоохранение должно быть доступным. Причем как первичное его звено, так и медицина высоких технологий. Любой пациент, где бы он ни жил - в городе или деревне, должен иметь возможность попасть на прием к специалистам, в первую очередь - к кардиологу и онкологу. Пока медицинские услуги не везде доступны. Основная причина - дефицит кадров. Парадокс: в Екатеринбурге расположен крупнейший медицинский вуз, а на местах - нехватка не только узких специалистов, но и врачей общей практики.
Существуют государственные программы, направленные на закрепление медицинских кадров, и на Урале есть аналогичные проекты. В 2018-м в медицинский университет "на бюджет" поступили 366 будущих медиков, половина из них учится за счет региональных средств. Впервые в этом году полсотни абитуриентов зачислены по специальному "губернаторскому набору". Они имеют направления с мест, и после окончания учебы им предстоит отработать определенный период в больницах того муниципалитета, где они получили "путевку в жизнь".
Но надо понимать: этот проект ставит определенные задачи и перед властью. У молодых специалистов после их возращения в глубинку должны быть перспективы. В небольших городах и селах больницы и поликлиники необходимо оборудовать по современным стандартам. Важную роль играют достойная зарплата и комфортное жилье. Кстати, впервые в этом году медикам начали выдавать жилищные сертификаты. В список вошли около полусотни врачей из сельской местности. Заявления на участие в программе в следующем году уже подал 91 сельский врач.
Еще один важный социальный проект - благоустройство территорий.
Евгений Куйвашев: Это одно из основных направлений нашей работы. Жители городов и поселков после открытия нового парка или сквера признаются: мы давно мечтали о таком месте для отдыха. Когда во дворе появляется спортплощадка, молодежь радуется: наконец-то ребятам есть где с пользой провести свободное время. Массовый спорт востребован, и мы должны поддержать этот тренд, дать возможность людям всех возрастов вести активный образ жизни, тренироваться там, где им удобно.
Важно, что бизнес активно подключается к социальным программам. Свои проекты есть у УГМК, Росатома, Евраза, Синары, ПНТЗ. Предприниматели заинтересованы в развитии территорий, на которых работают сотрудники их предприятий.
"Умный город" - такова концепция заявки Екатеринбурга на конкурсе за право принять Экспо-2025. В последнем туре мы уступили японской Осаке, но идея-то осталась?
Евгений Куйвашев: Не только идея. Мы реализуем этот проект - создание экологичной, инновационной, комфортной для проживания территории. Крупные мероприятия - не самоцель. Настоящая цель - преобразования в городах региона. И масштабные инфраструктурные перемены, которые задумывались под Экспо: строительство "умного города”, реорганизация общественного транспорта - в любом случае произойдут. Более того, мы не ограничиваемся территорией Екатеринбурга. Умные технологии шагают по всему Среднему Уралу.