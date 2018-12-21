Средний Урал готов и в дальнейшем оставаться в лидерах отечественной промышленности

Урал готов и "в дальнейшем выполнять роль локомотива развития российской экономики" - написал после большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина на своей странице в Instagram губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Для опорного края державы нынешний год стал знаковым. Екатеринбург продемонстрировал возможности столицы Среднего Урала как города международного статуса. Эксперты высоко оценили уровень организации матчей Чемпионата мира по футболу, а также шансы принять Всемирную выставку в 2025 году. Год грядущий не менее перспективен - летом регион готовится принимать саммит GMIS-2019, в котором ожидается участие главы государств и правительств из 20 стран мира. Но амбиции уральцев связаны не столько с международным признанием, сколько со стремлением жить в динамично развивающемся регионе.

О том, как добиться прорыва в экономическом и социальном развитии, глава региона Евгений Куйвашев рассказал в интервью "Российской газете".

Если мы готовы быть локомотивом, значит, уральская экономика демонстрирует рост?



Евгений Куйвашев: Сегодня темпы развития промышленности, отдельных направлений экономики региона превосходят общероссийские показатели. Свердловская область сохранила свои позиции в первой десятке российских регионов по важнейшим показателям: отгрузке промышленной продукции, обороту оптовой и розничной торговли, вводу в эксплуатацию жилья. По данным за 10 месяцев индекс промышленного производства составил 108, 5 процентов. Урал готов и в дальнейшем оставаться в лидерах отечественной промышленности. Для этого у нас есть очень прочный фундамент в виде новых компетенций, прошедших глубокую модернизацию предприятий, подготовки профессиональных кадров и поддержки молодого поколения, в профессиональную подготовку которого мы в последние годы серьезно вкладываемся. Позитивная динамика в реальном секторе экономики способствует выполнению всех социальных обязательств перед населением.

Вы предложили с 2019 года запустить новые социальные проекты, в том числе "Стакан уральского молока - каждый день", по сути обеспечить здоровой пищей все семьи.



Евгений Куйвашев: Уральское молоко справедливо считается одним из лучших в России. Конечно, в рацион каждого уральца мы вмешиваться не можем. Но сделать так, чтобы молоко было в ежедневном меню рабочих, студенческих, школьных столовых, в детских садах, нам вполне по силам. Ведь Свердловская область - не только промышленный регион, она входит в десятку лучших в России по производству молока. Запуская проект, мы поставляем на стол земляков гарантированно безопасную и богатую кальцием продукцию и одновременно поддерживаем уральских производителей.

Каковы первоочередные задачи в сфере здравоохранения?

Евгений Куйвашев: Основной посыл - здравоохранение должно быть доступным. Причем как первичное его звено, так и медицина высоких технологий. Любой пациент, где бы он ни жил - в городе или деревне, должен иметь возможность попасть на прием к специалистам, в первую очередь - к кардиологу и онкологу. Пока медицинские услуги не везде доступны. Основная причина - дефицит кадров. Парадокс: в Екатеринбурге расположен крупнейший медицинский вуз, а на местах - нехватка не только узких специалистов, но и врачей общей практики.

Существуют государственные программы, направленные на закрепление медицинских кадров, и на Урале есть аналогичные проекты. В 2018-м в медицинский университет "на бюджет" поступили 366 будущих медиков, половина из них учится за счет региональных средств. Впервые в этом году полсотни абитуриентов зачислены по специальному "губернаторскому набору". Они имеют направления с мест, и после окончания учебы им предстоит отработать определенный период в больницах того муниципалитета, где они получили "путевку в жизнь".

Но надо понимать: этот проект ставит определенные задачи и перед властью. У молодых специалистов после их возращения в глубинку должны быть перспективы. В небольших городах и селах больницы и поликлиники необходимо оборудовать по современным стандартам. Важную роль играют достойная зарплата и комфортное жилье. Кстати, впервые в этом году медикам начали выдавать жилищные сертификаты. В список вошли около полусотни врачей из сельской местности. Заявления на участие в программе в следующем году уже подал 91 сельский врач.

Еще один важный социальный проект - благоустройство территорий.

Евгений Куйвашев: Это одно из основных направлений нашей работы. Жители городов и поселков после открытия нового парка или сквера признаются: мы давно мечтали о таком месте для отдыха. Когда во дворе появляется спортплощадка, молодежь радуется: наконец-то ребятам есть где с пользой провести свободное время. Массовый спорт востребован, и мы должны поддержать этот тренд, дать возможность людям всех возрастов вести активный образ жизни, тренироваться там, где им удобно.

Важно, что бизнес активно подключается к социальным программам. Свои проекты есть у УГМК, Росатома, Евраза, Синары, ПНТЗ. Предприниматели заинтересованы в развитии территорий, на которых работают сотрудники их предприятий.

"Умный город" - такова концепция заявки Екатеринбурга на конкурсе за право принять Экспо-2025. В последнем туре мы уступили японской Осаке, но идея-то осталась?

Евгений Куйвашев: Не только идея. Мы реализуем этот проект - создание экологичной, инновационной, комфортной для проживания территории. Крупные мероприятия - не самоцель. Настоящая цель - преобразования в городах региона. И масштабные инфраструктурные перемены, которые задумывались под Экспо: строительство "умного города”, реорганизация общественного транспорта - в любом случае произойдут. Более того, мы не ограничиваемся территорией Екатеринбурга. Умные технологии шагают по всему Среднему Уралу.