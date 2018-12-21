В уральской больнице объяснили, почему оставили пациента на полу

На видеохостинге YouTube появилась запись, сделанная в медучреждении города Усть-Катав в Челябинской области. На видео пациент после операции находится, по виду, не в палате, а в подсобке: он лежит на полу, на разорванном матрасе.

Автор ролика утверждает, что врачи к больному не подходят, никак его не лечат. В больнице рассказали, как обстояло дело в реальности.

У мужчины действительно была операция: он был госпитализирован четвертого ноября с тяжелой черепно-мозговой травмой, находился в коматозной состоянии. Ему удалили гематому, перевели на ИВЛ. Когда пациенту стало хуже, его перевезли в областную больницу. После еще одной операции челябинца вернули в Усть-Катав на долечивание.

Ему была предоставлена палата и весь полагающийся в таких случаях уход. Но из-за травмы у больного начались приступы нервного возбуждения и дезориентации.

"Пострадала правая лобная доля, теменная область - из-за этого наблюдается психо-органический синдром, который сопровождается выраженной астенией, неадекватностью. Он постоянно падал с кровати, вырывал провода, разбил раковину - вел себя агрессивно. Лечение было назначено и сейчас уже имеется положительная динамика", - рассказала Телевидению Усть-Катава врач-невролог городской больницы Татьяна Ревельская.

Пациент успел почти уничтожить палату, в которой находился - следы его деятельности, видимо, и попали в объектив камеры, пока персонал подыскивал новое помещение, куда можно было бы перевести буйного мужчину.

Все, что могли сделать врачи, они сделали. Теперь мужчине требуется реабилитация, но близких родственников у него нет. Так что еще минимум три месяца он пробудет в стенах больницы. Затем после оформления инвалидности социальные службы смогут поместить его в специализированное лечебное учреждение.