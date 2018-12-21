Житель Югры украл подарки, чтобы вручить их чужим детям

37-летний житель Белоярского района Югры присвоил чужие подарки. По его словам он хотел вручить их детям.

С заявление о краже в отдел полиции обратился представитель энергетической компании. Он рассказал, что предприятие купило несколько новогодних наборов для детей сотрудников, но часть (на сумму более 15 тысяч рублей) их пропала.

"Сотрудник курьерской службы доставили подарки по месту жительства доверенного лица организации-заказчика. Он выгрузил коробки в подъезде, а сам поднялся в квартиру заказчика. Пока он отсутствовал, два подарки из коробки исчезли", - рассказали в пресс-службе региональной полиции.

Сотрудники угрозыска вычислили и задержали злоумышленника. Им оказался ранее судимый за кражу местный житель.

Криминальный Дед Мороз рассказал, что был пьян, приехал в гости к подруге и в подъезде увидел большие коробки с подарками внутри. Мужчина поддался искушению и взял два подарка, один из которых тут же вручил дочке своей приятельницы.

Похищенное возвращено владельцу. А югорчанин сейчас находится под подпиской о невыезде. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье "Кража" (ч.1 ст.158 УК РФ), наказание по которой - до двух лет тюрьмы.