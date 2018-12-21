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21.12.2018 10:47
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Житель Югры украл подарки, чтобы вручить их чужим детям

Текст: Татьяна Воробьева
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

37-летний житель Белоярского района Югры присвоил чужие подарки. По его словам он хотел вручить их детям.

С заявление о краже в отдел полиции обратился представитель энергетической компании. Он рассказал, что предприятие купило несколько новогодних наборов для детей сотрудников, но часть (на сумму более 15 тысяч рублей) их пропала.

Фото: depositphotos.com
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"Сотрудник курьерской службы доставили подарки по месту жительства доверенного лица организации-заказчика. Он выгрузил коробки в подъезде, а сам поднялся в квартиру заказчика. Пока он отсутствовал, два подарки из коробки исчезли", - рассказали в пресс-службе региональной полиции.

Сотрудники угрозыска вычислили и задержали злоумышленника. Им оказался ранее судимый за кражу местный житель.

Криминальный Дед Мороз рассказал, что был пьян, приехал в гости к подруге и в подъезде увидел большие коробки с подарками внутри. Мужчина поддался искушению и взял два подарка, один из которых тут же вручил дочке своей приятельницы.

Похищенное возвращено владельцу. А югорчанин сейчас находится под подпиской о невыезде. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье "Кража" (ч.1 ст.158 УК РФ), наказание по которой - до двух лет тюрьмы.

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