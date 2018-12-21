Роскомнадзор объявил о начале проверки BBC

Роскомнадзор начал проверку материалов канала BBC World News, которые распространяются на территории России и контента ресурсов BBC в интернете.

Как сообщили в ведомстве, предметом проверки станет соответствие выпускаемых BBC материалов российскому законодательству.

Проверка проводится "в связи с ситуацией, связанной с вынесением британским регулятором Ofcom решения о нарушении каналом RT правил вещания", пояснили в Роскомнадзоре. О ее результатах будет сообщено дополнительно.

Напомним, 20 декабря британский регулятор СМИ объявил, что RT допустил нарушения вещательного кодекса в семи эпизодах из десяти о событиях в Солсбери (Великобритания).

По мнению российского телеканала RT, Ofcom не учел все аргументы, которые были приведены средством массовой информации. "Регулятор не уделил должного внимания правам как самого телеканала RT, так и его зрителей.", - отметили в пресс-службе RT.