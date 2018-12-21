"Роснефть" делает упор на развитие высоких технологий

По словам Игоря Сечина, роль Технологического Совета, в первую очередь, будет заключаться в экспертизе перспективных технологий и контроле за их эффективным внедрением. Совету будут представляться все значимые инициативы и бизнес-проекты, связанные с внедрением передовых технологий разведки, добычи и переработки углеводородов.
В Совет входят руководители компаний-акционеров и технологических партнеров "Роснефти", члены Совета директоров компании, а также лидирующие представители научных кругов и профильного экспертного сообщества: Главный исполнительный директор компании "Роснефть" Игорь Сечин, Президент группы компаний BP, член Совета директоров компании "Роснефть" Роберт Дадли, представитель Qatar Investment Authority и член Совета директоров компании Файзал Алсуваиди, ректор Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова Виктор Садовничий и другие.
Технологический Совет создан в соответствии со стратегией "Роснефть-2022", основным элементом которой является развитие технологического потенциала компании.
Уже сейчас в разработке и реализации технологической политики "Роснефти" задействовано 29 научно-исследовательских и проектных институтов, в которых работает более 13,5 тысяч человек. Сотрудники институтов участвуют в принятии всех научных, технологических и технических решений по производственным направлениям деятельности компании: от геологического изучения недр до получения конечных коммерческих продуктов нефтегазопереработки и нефтегазохимии.
Подобная инициатива приносит первые плоды. Так уже достигнуты серьезные результаты в области работы с низкопроницаемыми коллекторами, в создании новых материалов, таких как полимерный проппант для ГРП и катализаторов основных процессов нефтепереработки.
"Я глубоко убежден в том, что технологические вызовы являются ключевыми как для нефтяной отрасли, так и для энергетики в целом, - отметил Игорь Сечин. - Ровно год назад Совет директоров утвердил стратегию развития "Роснефть-2022". Она ориентирует компанию на качественное изменение, в первую очередь, за счет активного внедрения новых технологий во всех сферах деятельности: от разведки и добычи до переработки и сбыта. Перед "Роснефтью" стоит задача, сохранив лидерство по удельным затратам в добыче, увеличить маржинальность по всей цепочке создания стоимости".