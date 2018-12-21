Новости

Оператор связи прокомментировал информацию о росте тарифов 20:16
В Совфеде ответили на заявление украинского депутата про войну с Россией 20:15
Названы обладатели премии "Человек года" в Азии 20:09
Каноническая православная церковь на Украине отказывается менять название 20:03
Володин призвал к дисциплине членов Парламентского собрания РФ и Беларуси 20:00
ЕС продлил экономические санкции против РФ 19:47
Мобильные операторы предупредили о повышении цен 19:30
Песков рассказал про исправления в стенограмме президента 19:30
В Рязани футболисты избили и ограбили женщину 19:28
"Матч ТВ" покажет матчи молодежного чемпионата мира по хоккею 19:24
Кириллу Кокорину вменили больше статей, чем Александру 19:14
В Подмосковье в сауне расстреляли двух посетителей 18:32
Новый бюджет Союзного государства сформирован с профицитом 18:30
На фрегате "Адмирал Касатонов" начались заводские испытания 18:22
В Роскосмосе рассказали, когда сгорит Земля и погибнет галактика 18:03
Парламентарии России и Беларуси обсудят отмену роуминга между странами 18:00
Пробки в Москве достигли 9 баллов 17:58
В Воркуте автобусы с шахтерами застряли в снежном плену 17:58
СМИ: Россия выслала шведского атташе по культуре 17:40
Карты "Тройка" в новом дизайне выпустили к открытию павильона МЦД 17:37
Полиция Австрии: Стрельба в центре Вены - криминал, а не теракт 17:35
В Петербурге скончался меценат Игорь Минаков 17:31
Умер исполнитель роли Джейсона Вурхиза в фильме "Пятница, 13-е" 17:30
Петербуржцам покажут ледяные "Алые паруса" 17:27
МИД РФ назвал убийством смерть россиянина в украинской тюрьме 17:23
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
21.12.2018 19:22
Рубрика: Экономика
Проект: Роснефть 2018

"Роснефть" делает упор на развитие высоких технологий

Текст: Евгения Мамонова
Компания "Роснефть" намерена перейти на качественно новый уровень управления бизнес-процессами, повысить надежность и экономичность производств, сократить потери за cчет реализации программ "цифровое месторождение", "цифровой завод", "цифровая цепочка поставок", "цифровая АЗС". Об этом сообщил глава компании Игорь Сечин на первом заседании Технологического совета "Роснефти".
Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости
Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

По словам Игоря Сечина, роль Технологического Совета, в первую очередь, будет заключаться в экспертизе перспективных технологий и контроле за их эффективным внедрением. Совету будут представляться все значимые инициативы и бизнес-проекты, связанные с внедрением передовых технологий разведки, добычи и переработки углеводородов.

В Совет входят руководители компаний-акционеров и технологических партнеров "Роснефти", члены Совета директоров компании, а также лидирующие представители научных кругов и профильного экспертного сообщества: Главный исполнительный директор компании "Роснефть" Игорь Сечин, Президент группы компаний BP, член Совета директоров компании "Роснефть" Роберт Дадли, представитель Qatar Investment Authority и член Совета директоров компании Файзал Алсуваиди, ректор Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова Виктор Садовничий и другие.

Технологический Совет создан в соответствии со стратегией "Роснефть-2022", основным элементом которой является развитие технологического потенциала компании.

Уже сейчас в разработке и реализации технологической политики "Роснефти" задействовано 29 научно-исследовательских и проектных институтов, в которых работает более 13,5 тысяч человек. Сотрудники институтов участвуют в принятии всех научных, технологических и технических решений по производственным направлениям деятельности компании: от геологического изучения недр до получения конечных коммерческих продуктов нефтегазопереработки и нефтегазохимии.

Подобная инициатива приносит первые плоды. Так уже достигнуты серьезные результаты в области работы с низкопроницаемыми коллекторами, в создании новых материалов, таких как полимерный проппант для ГРП и катализаторов основных процессов нефтепереработки.

"Я глубоко убежден в том, что технологические вызовы являются ключевыми как для нефтяной отрасли, так и для энергетики в целом, - отметил Игорь Сечин. - Ровно год назад Совет директоров утвердил стратегию развития "Роснефть-2022". Она ориентирует компанию на качественное изменение, в первую очередь, за счет активного внедрения новых технологий во всех сферах деятельности: от разведки и добычи до переработки и сбыта. Перед "Роснефтью" стоит задача, сохранив лидерство по удельным затратам в добыче, увеличить маржинальность по всей цепочке создания стоимости".

Экономика Бизнес Крупные компании Компании Нефть и газ Роснефть
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

МИД РФ назвал убийством смерть россиянина в украинской тюрьме
В Кремле назвали причину проверки корпорации BBC
В разбившемся в ДРК самолете Ан-26 могли быть россияне
Росгвардия обратилась в суд из-за материала в СМИ о закупках продуктов
Кокорину и Мамаеву поменяли статью на более тяжкую

Новости проекта

10.09.2017
Китайская энергетическая компания "Хуасинь" стала новым стратегическим акционером "Роснефти"
23.06.2017
Фото: depositphotos.com "Роснефть" рассказала о стратегии развития на ближайшие пять лет
23.06.2017
Фото: Владимир Смирнов/ТАСС Ежегодные инвестиции "Роснефти" в 2017-2018 годах составят более 1 триллиона рублей
29.05.2017
"Башнефть" переносит выплату дивидендов из-за необходимости повышения безопасности на НПЗ
25.05.2017
Citi: Основной сценарий для "Системы" по иску "Роснефти" неблагоприятный
19.05.2017
"Роснефть" уверенно себя чувствует в условиях экономических ограничений
18.05.2017
Игорь Сечин: "Роснефть" действует в интересах Башкирии
17.05.2017
Юристы считают иск "Роснефти" к АФК "Система" абсолютно правомочным
05.05.2017
Чистая прибыль "Роснефти" увеличилась на 75 процентов
04.05.2017
"Роснефть" увеличит добычу трудноизвлекаемых запасов
21.04.2017
Фото: Владимир Смирнов/ТАСС Путин: Нефтедобыча в Арктике - подтверждение отечественной изобретательности
10.04.2017
Акции Роснефти подорожают до 9 долларов за штуку
29.03.2017
Сделка по приватизации акций "Роснефти" заключена на выгодных условиях
27.03.2017
Глава суверенного фонда Qatar Investment Authority уверен в инвестициях в "Роснефть"
22.03.2017
Фото: rosneft.ru Судостроительный комплекс "Звезда" пополнился уникальным оборудованием
15.02.2017
Компания "Роснефть" подвела итоги года
09.02.2017
ФСБ и МВД пресекли незаконную акцию у московского офиса "Роснефти"
15.10.2016
Фото: Константин Завражин/РГ Путин и Моди подвели итоги встречи и запустили второй энергоблок АЭС