"Роснефть" делает упор на развитие высоких технологий

Компания "Роснефть" намерена перейти на качественно новый уровень управления бизнес-процессами, повысить надежность и экономичность производств, сократить потери за cчет реализации программ "цифровое месторождение", "цифровой завод", "цифровая цепочка поставок", "цифровая АЗС". Об этом сообщил глава компании Игорь Сечин на первом заседании Технологического совета "Роснефти".

По словам Игоря Сечина, роль Технологического Совета, в первую очередь, будет заключаться в экспертизе перспективных технологий и контроле за их эффективным внедрением. Совету будут представляться все значимые инициативы и бизнес-проекты, связанные с внедрением передовых технологий разведки, добычи и переработки углеводородов.

В Совет входят руководители компаний-акционеров и технологических партнеров "Роснефти", члены Совета директоров компании, а также лидирующие представители научных кругов и профильного экспертного сообщества: Главный исполнительный директор компании "Роснефть" Игорь Сечин, Президент группы компаний BP, член Совета директоров компании "Роснефть" Роберт Дадли, представитель Qatar Investment Authority и член Совета директоров компании Файзал Алсуваиди, ректор Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова Виктор Садовничий и другие.

Технологический Совет создан в соответствии со стратегией "Роснефть-2022", основным элементом которой является развитие технологического потенциала компании.

Уже сейчас в разработке и реализации технологической политики "Роснефти" задействовано 29 научно-исследовательских и проектных институтов, в которых работает более 13,5 тысяч человек. Сотрудники институтов участвуют в принятии всех научных, технологических и технических решений по производственным направлениям деятельности компании: от геологического изучения недр до получения конечных коммерческих продуктов нефтегазопереработки и нефтегазохимии.

Подобная инициатива приносит первые плоды. Так уже достигнуты серьезные результаты в области работы с низкопроницаемыми коллекторами, в создании новых материалов, таких как полимерный проппант для ГРП и катализаторов основных процессов нефтепереработки.

"Я глубоко убежден в том, что технологические вызовы являются ключевыми как для нефтяной отрасли, так и для энергетики в целом, - отметил Игорь Сечин. - Ровно год назад Совет директоров утвердил стратегию развития "Роснефть-2022". Она ориентирует компанию на качественное изменение, в первую очередь, за счет активного внедрения новых технологий во всех сферах деятельности: от разведки и добычи до переработки и сбыта. Перед "Роснефтью" стоит задача, сохранив лидерство по удельным затратам в добыче, увеличить маржинальность по всей цепочке создания стоимости".