Роспатент зарегистрирует товарный знак "Ждун"

В Роспатент подана заявка на регистрацию товарного знака "Ждун". Об этом "Российской газете" рассказал управляющий партнер юридической фирмы "Интеллектуальный капитал" Роман Скляр. По его словам, процедура регистрации находится в последней стадии.

"Компания CD Land - лицензиат образа Ждуна в Росиии - после этого получит исключительное право на название персонажа. Компания уже получила решение Роспатента о регистрации бренда, правда свидетельство на товарный знак еще не оформлено", - пояснил юрист.

При этом Роман Скляр уточнил, что речь идет не о полюбившемся россиянам образе Ждуна, а только о буквенном обозначении бренда.

После регистрации бренда компания получит исключительное право на названия товаров со словом "Ждун". Это название, по словам юриста, в будущем никто не сможет использовать для обозначения своей продукции.

Стоит напомнить, что ранее компания CD Land попыталась зарегистрировать в качестве бренда и само изображение Ждуна. Но Роспатент отказал в заявке, поскольку ранее аналогичные права на территории России зарегистрировала голландская художница Маргрит ван Бреворт, которая и придумала сам образ.

Впервые скульпутура Ждуна работы ван Бренворт появилась в 2016 году возле больницы Лейденского университета. Женщина поясняла, что ее вдохновили образы людей, ожидающих своей очереди возле кабинетов врачей.



