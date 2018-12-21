Россиянка стала триумфатором конкурса вокалистов в Беларуси

Можно только позавидовать минским фанатам оперного искусства, которые аплодируют 21 декабря победителям Рождественского конкурса вокалистов на гала-концерте в Большом театра оперы и балета Беларуси. А российским меломанам должно быть особенно приятно, что обладательницей Гран-при V Минского состязания оперных соловьев стала россиянка Ксения Нестеренко.

Это уже третье мировое признание саратовской солистки оперного театра и студентки волжской консерватории, которая ранее уже становилась обладательницей Гран-при XIV Международного конкурса в Венгрии, а в прошлом году телевизионного проекта "Большая опера".

Победителей нынешнего конкурса, сообщает БЕЛТА, объявили во время концерта "Молодые голоса мировой оперы". Он стал заключительным туром певческого состязания, в котором участвовало 11 финалистов из Беларуси, России, Республики Корея, Венесуэлы, Грузии и США. В зале присутствовало жюри из 17 человек - директоров оперных театров, импресарио, музыкантов с мировым именем и представителей международных организаций.

Кстати, в минском оперном марафоне, о котором уже сообщал "СОЮЗ", состязались 166 молодых артистов из 18 стран. Больше всего исполнителей было из Беларуси, России, Украины. Выступали певцы и из Армении, Венесуэлы, Грузии, Израиля, Италии, Казахстана, Китая, Польши, Республики Корея, Сербии, США, Турции. В зале присутствовало жюри из 17 человек - директоров оперных театров, импресарио, музыкантов с мировым именем и представителей международных организаций.

21-летняя Нестеренко, по оценке музыковедов, обладает лирическим сопрано красивого тембра полного диапазона. Ее сценический почерк, отмечают они, "отличает вдумчивая, глубокая работа над ролью, внимание к жанровым характеристикам". Отвечая как-то на вопросы о своих жизненных идеалах, молодая оперная звезда скромно поведала, что в повседневной жизни стремится "к большой семье, а в творчестве - к успешной карьере".

Лауреатом первой премии Рождественского конкурса вокалистов, а также приза зрительских симпатий удостоена американка Лорен Мишель. Лауреатом второй премии стал Дмитрий Иванчей из России. Эммет О'Хэнлон из США и белоруска Анастасия Малашкевич (Вахомчик) разделили третью премию.

Кроме того, жюри отметило поощрительными премиями Екатерину Морозову из России и Сульбарана Ойката Андреса Эстебана из Венесуэлы. Белорусу Андрею Селютину предложили двухнедельную стажировку в Молодежной программе Большого театра России. А победительницу конкурса вокалистов пригласили на полуфинал международного конкурса вокалистов в Марманде (Франция) и на прослушивание в Немецкой опере на Рейне. В Германию приглашен и американец Эммет О'Хэнлон, а Екатерина Морозова награждена путевкой в российский образовательный центр "Сириус".