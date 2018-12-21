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21.12.2018 14:05
Рубрика: Власть

Россию заранее начали обвинять во вмешательстве в выборы Европарламента

Текст: Константин Волков

В Евросоюзе заранее начали обвинять Москву во вмешательстве в выборы в Европарламент, которые пройдут в 2019 году. Об этом заявил постпред РФ при ЕС Владимир Чижов на пресс-конференции в ходе видеомоста Брюссель-Москва.

Захарова предположила, что европарламентарии собираются перейти на дрова

По его словам, "здесь уже заранее говорят и пишут о том, что Россия неизбежно вмешается в выборы в Европарламенте...  Можно, конечно, говорить, что мы привыкли, но привыкнуть к этому довольно сложно".

При этом дипломат отметил, что есть основания ожидать кардинальных изменений в отношениях России и ЕС, хотя неясно, когда это случится. Пока же, по его словам, отношения находятся в "неустойчивом равновесии".

"Могу констатировать, что уходящий год стал годом упущенных возможностей в отношениях между РФ и ЕС. Отношения находятся в ненормальном состоянии", подчеркнул Чижов.
 

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