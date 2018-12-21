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21.12.2018 11:59
Рубрика: Экономика

Российский экспорт пшеницы побил мировые рекорды за 30 лет

Текст: Екатерина Ясакова
По итогам 2018 года объем несырьевого неэнергетического экспорта может достичь рекордной суммы - 147 миллиардов долларов. Об этом сообщил генеральный директор Российского экспортного центра (РЭЦ) Андрей Слепнев.
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Последний рекорд был в 2013 году и составил 143,5 миллиарда долларов. 

Мазут, зерно и черные металлы на экспорт будут возить по спецтарифам

За последние два года удалось достичь успехов в самых разных направлениях. Так, глава РЭЦ отметил рекордный уровень роста экспорта продовольствия в октябре. На конец года достигнет своего исторического максимума экспорт продукции лесопромышленного комплекса.

Кроме того, экспорт пшеницы в этом году, по оценкам РЭЦ, почти на треть превысит прошлогодний рекорд и составит более 42 миллионов тонн. Ни одна страна мира не имела подобных показателей последние 30 лет. 

Активно расширяется присутствие России на рынках продукции деревообработки, удобрений, кондитерских изделий, строительных материалов.

"Рост российского несырьевого экспорта в настоящее время является важнейшим направлением для стратегического развития экономики Российской Федерации", - подчеркнул Андрей Слепнев, глава РЭЦ.

Фото: Алексей Мальгавко/РИА Новости
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После разработки национального проекта "Международная кооперация и экспорт" Российский экспортный центр скорректировал объем и меры поддержи российского экспорта. К 2021 году за счет роста точек присутствия РЭЦ продукты института развития в полном объеме будут доступны экспортерам всех 85 регионов Российской Федерации. В этом году было открыто 5 новых региональных точек присутствия РЭЦ. К партнерской программе присоединились Смоленская область, Республика Мордовия, Карачаево-Черкесская Республика, Чувашская Республика и Смоленская область и 3 новых зарубежных представительства в Китае, Узбекистане и Индии.

Экономика АПК Итоги 2018 года
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