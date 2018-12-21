Российского вора в законе приговорили в США 45 годам тюрьмы

Манхэттенский федеральный суд в Нью-Йорке приговорил российского "вора в законе" Раждена Шулая (Ражден Питерский) к 45 годам тюрьмы.

Как считает прокуратура южного округа Нью-Йорка, 41-летний Шулая - "глава всей восточноевропейской преступности в Нью-Йорке", поэтому обвинение требовало для него 65-летний тюремный срок или даже пожизненное заключение. Также суд постановил конфисковать у обвиняемого 2,2 миллиона долларов в пользу государства. Кроме того, Шулая должен будет выплатить 550 тысяч долларов американскому гражданину-инвалиду, который был обворован одним из членов его банды.

Ражден Шулая уехал из России в 2010 году и с тех пор живет в США и странах ЕС. По данным следователей, вором в законе он был коронован в 2014 году в Италии.

Шулая признан виновным в руководстве бандой, состоящей преимущественно из лиц грузинской национальности, которая занималась воровством, грабежами и наркоторговлей на территории США. Также ему вменяется в вину драка с конкурирующей армянской группировкой.

Согласно американскому законодательству, срок пребывания Шулая в тюрьме может быть сокращен на 15 процентов за примерное поведение. В таком случае он выйдет на свободу примерно через 30 лет, после чего должен быть депортирован в Россию.