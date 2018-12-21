Русская гуманитарная миссия взяла под опеку косовских сербов

Шаги Приштины по введению 100-процентной таможенной пошлины на товары из Сербии и Боснии и Герцеговины, нацеленные на создание катастрофических условий для косовских сербов, вызвали серьезный общественный резонанс в мире, за исключением, может быть, США. Одной из первых на чужое горе откликнулась Русская гуманитарная миссия (РГМ) и ее представительство на Балканах, которые собрали и направили необходимую страдающему населению Косова и Метохии помощь.

"Мы считаем, что это, несомненно, оперативное реагирование на острую кризисную ситуацию, а наша акция по оказанию помощи не должна быть использована в политических целях", - отметили в РГМ.

В ходе пресс-конференции руководства Русской гуманитарной миссии, где присутствовали и российские депутаты Евгений Примаков и Павел Дорохин, было зачитано письмо врача Даницы Груйичич, в котором она рассказывала о нынешнем положении дел в Косове.

"Состояние крайне тяжелое: больницы, поликлиники и аптеки остаются без лекарств. Сербам, особенно тем, которые проживают в анклавах, тяжело добираться больными в центральную Сербию для получения помощи. Используя возможность, хочу позвать людей доброй воли, чтобы они помогли находящимся перед лицом надвигающейся угрозы жителям южной окраины, поскольку ситуация тревожная", - сообщила Груйичич, добавив, что она ожидала отклика со стороны России - исторического друга Сербии.

Между тем Русская гуманитарная миссия совместно с Международной ассоциацией преподавателей русского языка и литературы проводят сейчас в сербском городе Ниш форум "Долг, ответственность, время: современная картина мира сквозь призму русской культуры". Как подчеркнули корреспонденту "Российской газеты" в РГМ, "целью форума является повышение интереса к современной России, ее языку, литературе и культуре среди широких слоев населения Сербии - преподавателей вузов и школ, студентов, общественных деятелей, а также все желающих, интересующихся вопросами культуры, литературы, истории России".

Напомним, что учредителем РГМ и председателем ее Наблюдательного совета является Евгений Примаков. При этом Русская гуманитарная миссия (РГМ) - это некоммерческая организация, созданная для осуществления гуманитарной, благотворительной деятельности в целях оказания помощи пострадавшим в результате социальных, национальных, религиозных и военных конфликтов, жертвам репрессий, беженцам и вынужденным переселенцам, а также в целях содействия укреплению мира, дружбы и согласия между народами, предотвращению социальных, национальных, религиозных конфликтов. РГМ - первая неправительственная российская организация, профессионально осуществляющая гуманитарную помощь преимущественно за рубежом.