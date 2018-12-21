Скандинавская кинозима-2018, часть четвертая: Исландия

В маленькой и далекой Исландии грядущие праздники ожидаются с не меньшим нетерпением, чем в странах-соседях по скандинавскому региону, объединенных единым культурным наследием и близостью языков. Правда, что касается языковой составляющей - тут исландцам можно только позавидовать - триста с небольшим тысяч жителей острова говорят практически на том же языке, что и их предки викинги, что добавляет стране особый шарм и неизменно вдохновляет тысячи людей по всему миру на героический поступок - изучение непростого в освоении исландского.

Несмотря на трепетное отношение островного государства к собственной независимости (очередной юбилей был с помпой отмечен в начале декабря этого года), культурные связи с бывшей метрополией, Данией, дают о себе знать до сих пор. Дети в исландских школах в обязательном порядке изучают датский как второй иностранный язык, что позволяет им полноценно воспринимать происходящее в других скандинавских странах, минуя посредничество английского, ведь исландский язык, в силу своей изолированности, давно перестал быть понятен соседям (за счастливым исключением жителей Фарерских островов).

Вот и в этом году было решено осуществить показ противоречивого датского адвент-календаря "Иной мир" (Den Anden Verden), породившего два года назад живое обсуждение его достоинств и недостатков в датских СМИ. События "Иного мира" развиваются в наши дни, но в происходящем с главными героинями, близнецами Анной и Сарой, без труда читается подтекст - литературное наследие братьев Гримм.

Желающие познакомиться с современными исландскими реалиями могут посмотреть передачу "Рождественские куранты" (Klukkur um jól). В ней можно услышать традиционные рождественские песнопения, познакомиться с исландскими представлениями о домашнем уюте (и подметить отличия от континентальных скандинавов), а также увидеть трогательную историю о важности дружбы, доверительных отношений, недопустимости школьной травли и вредности предрассудков.

На государственном детском телеканале KrakkaRÚV также можно увидеть исландский рождественский фильм Jól - Jóla-Bóla, в котором современные традиции причудливым образом смешиваются с местным фольклором - и забавного в последнем, честно говоря, маловато. Правда, в сказочке для детей показана лишь малая толика того, что связано с главным персонажем, Грилой. По сюжету фильма Грила живет в пещере и готовится к праздникам, ей в этом помогает племянник Бола. Она с нетерпением ждет прихода сыновей Гаттафефа и Стуфа, которых послали за печеньем. И когда молодчики появляются, они решают, что самый лучший способ - отдать печенье, а потом украсть его из-под носа ничего не подозревающего Болы. Но в реальности все оказывается гораздо проще: можно просто попросить у Грилы печенье, и она с радостью им поделится. А заодно пригласит к столу, отведать традиционного для Исландии "подвешенного мяса" (hangikjöt), вываренного в большом количестве воды, предварительно прокопченного или высущенного.

Но на самом деле образ Грилы куда менее приятен - впервые этот персонаж был упомянут еще Снорри Стурлусоном. Устное предание более красноречиво: великанша Грила живет в горах вместе со своим мужем, лежебокой Леппалуди, и раз в год выбирается в люди с большим мешком, куда она прячет украденных непослушных детей. Со своей добычей она возвращается восвояси, чтобы попотчевать муженька. Своеобразную идиллию добавляет домашнее животное, Йольский Кот, который ходит в предрождественскую пору по селеньям и охотится на всех несчастных, кто не удосужился обзавестись новыми шерстяными вещами. Дети Грилы и Леппалуди, Йоласвейнары, присутствуют в количестве тринадцати, и в отличие от нормальных дедов морозов, они изводят несчастных исландцев, пакостя им на протяжения всего адвента, причем каждому из них выделен свой фронт работ. Кстати, образ Йольского Кота в свое время вдохновил тогда еще мало кому известную певицу Бьорк.

Еще один занятный фильм местного производства, доступный для просмотра за пределами Исландии, называется "Потерянное рождество - Таинственное письмо" (Týndu jólin - Dularfulla bréfið). В нем рассказывается о Торри и Туре, которые вовсю готовятся к праздникам и запасаются подарками. В ворохе почтовой рекламы они находят таинственное письмо - кто-то украл все подарки, и Рождества, возможно, не будет. Ребята прилагают все усилия для того, чтобы праздник не был сорван коварными планами неизвестных сил. Продолжение "Потерянное Рождество - Рождественская елка" (Týndu jólin - Jólagræðgin) показывает со всей очевидностью, что неумеренность, даже в украшении собственного жилища, никогда до добра не доводит.

Следующий проект, "Домашний кинотеатр в рождество" (Heimilistónajól), представляет собой передачу развлекательного формата, в которой ведущие Эльва, Катла, Лолла и Вигдис развлекают зрителей музыкальными номерами, а между ними интенсивно обустраивают жилье на праздничный манер. В гостях у них появляются такие личности, как премьер-министр Катрин Якобсдоухттир, режиссер Бальтасар Кормакур, певица Сванхильдур Якобсдоухттир и другие.

Кроме того, новогодние праздники оказались идеальным поводом для показа сериалов исландского производства. Так, желающие пересмотреть первый полноценный исландский образчик скандинавского нуара, 10-серийный детектив "Капкан" (Ófærð) Бальтасара Кормакура, могут наверстать упущенное.

Гораздо менее известна за пределами Исландии экранизация детектива известного исландского писателя Виктора Арнара Ингоульфссона "Тайна острова Флатей" (Flateyjargátan) в режиссерском прочтении Бьёрна Б. Бьёрнссона. Йоханна возвращается к себе на родину с 9-летним сыном после нескольких лет, проведенных в Париже. Она едет на остров Флатей, на похороны своего отца. Когда она прибывает на место, оказывается, что смерть отца каким-то непостижимым образом связана с ее собственным прошлым - и Йоханне придется приложить титанические силы для того, чтобы призраки молодости ее не настигли.

Еще одним образчиком современного исландского кинематографа является молодежная драма "Манеры" (Mannasiðir) Марии Рейндаль. История, основанная реальных событиях, изначально появилась в виде радиоспектакля на Исландском радио (RÚV), а затем была оформлена как двухсерийный телефильм. Главный герой, 19-летний Эйнар, наслаждается собственной популярностью среди одношкольников. После концерта он уединяется в одном из школьных помещений со своей сверстницей Эллой. О том, что произошло за закрытыми дверями, у них разные представления: Элла считает, что имело место изнасилование, а Эйнар утверждает, что их близости предшествовало обоюдное согласие. Произошедшее быстро становится достоянием общественности, на протяжении года жизнь домочадцев напоминает ад: мать Эйнара, журналист-новостник и участник гуманитарных проектов, стыдится смотреть окружающим в глаза и ощущает внутреннее несоответствие занимаемой должности, сестра, боготворившая брата, не знает, как ей быть, отец же старается оказать моральную поддержку сыну, что с негодованием воспринимается окружающими.

И закрывает нашу подборку многосерийный телефильм для всей семьи "Обещание" (Loforð), рассказывающий о том опыте, который, к сожалению, в наши дни приходится проживать очень многим детям. Сестра Ханна и брат Бальдур растут в обычной семье, где с некоторых начинает расти внутреннее напряжение. В конце концов, родители решают поговорить с детьми и рассказать им правду: их отношения исчерпали себя, и они намереваются развестись. Ханна и Бальдур испытывают противоречивые эмоции, раздирающие их изнутри, и не знают, как справиться со своими чувствами. И, как оказывается, ответ можно найти только сообща.