Закон Смоленской области от 20 декабря 2018 года № 135-з "О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Смоленской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов"

Принят Смоленской областной Думой 20 декабря 2018 года

Статья 1

1. Утвердить основные характеристики бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Смоленской области (далее также - Фонд) на 2019 год:

1) общий объем доходов бюджета Фонда в сумме 11 476 157,3 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования, в сумме 11 273 332,9 тыс. рублей и межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджетов других территориальных фондов обязательного медицинского страхования, в сумме 170 024,8 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Фонда в сумме 11 476 157,3 тыс. рублей, в том числе межбюджетные трансферты, предоставляемые, бюджетам других территориальных фондов обязательного медицинского страхования, в сумме 668 053,6 тыс., рублей.

2. Утвердить основные характеристики бюджета Фонда на плановый период 2020 и 2021 годов:

1) общий объем доходов бюджета Фонда на 2020 год в сумме 12 348 235,1 тыс. рублей, в том, числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования, в сумме 12 129 996,1 тыс. рублей и межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджетов других территориальных фондов обязательного медицинского страхования, в сумме 182 946,7 тыс. рублей, и на 2021 год в сумме 13 159 879,3 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования, в сумме 12 927 236,5 тыс. рублей и межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджетов других территориальных фондов обязательного медицинского страхования, в сумме 195 021,2 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Фонда на 2020 год в сумме 12 348 235,1 тыс. рублей, в том числе межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджетам других территориальных фондов обязательного медицинского страхования, в сумме 718 825,7 тыс. рублей, и на 2021 год в сумме 13 159 879,3 тыс. рублей, в том числе межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджетам других территориальных фондов обязательного медицинского страхования, в сумме 766 268,2 тыс. рублей.

Статья 2

Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Фонда согласно приложению 1 к настоящему областному закону.

Статья 3

Утвердить прогнозируемые доходы бюджета Фонда:

1) в 2019 году согласно приложению 2 к настоящему областному закону;

2) в плановом периоде 2020 и 2021 годов согласно приложению 3 к настоящему областному закону.

Статья 4

Утвердить структуру расходов бюджета Фонда:

1) на 2019 год согласно приложению 4 к настоящему областному закону;

2) нa плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 5 к настоящему областному закону.

Статья 5

1. Утвердить бюджетные ассигнования на формирование нормированного страхового запаса Фонда в 2019 году в сумме 1 826 906,2 тыс. рублей, из них для финансового обеспечения мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования в сумме 32 032,1 тыс. рублей, для софинансирования расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала в сумме 22 301,0 тыс. рублей.

2. Установить, что средства нормированного страхового запаса Фонда в 2019 году используются Фондом на следующие цели:

1) дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования путем предоставления страховой медицинской организации недостающих для оплаты медицинской помощи средств в соответствии с частью 6 статьи 38 Федерального закона от 29 ноября 2010 года № 326-ФЗ "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации";

2) расчеты за медицинскую помощь, оказанную застрахованным лицам за пределами территории субъекта Российской Федерации, в котором выдан полис обязательного медицинского страхования, в части:

а) возмещения другим территориальным фондам обязательного медицинского страхования затрат по оплате стоимости медицинской помощи, оказанной за пределами территории Смоленской области застрахованным лицам, которым полис обязательного медицинского страхования выдан в Смоленской области, в объеме, предусмотренном базовой программой обязательного медицинского страхования;

б) оплаты стоимости медицинской помощи, оказанной медицинскими организациями Смоленской области в сфере обязательного медицинского страхования лицам, застрахованным на территории других субъектов Российской Федерации, с последующим восстановлением средств в составе нормированного страхового запаса Фонда по мере возмещения затрат другими территориальными фондами обязательного медицинского страхования;

3) для финансового обеспечения мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования;

4) для софинансирования расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала.

Статья 6

Утвердить бюджетные ассигнования на реализацию территориальной программы обязательного медицинского страхования в 2019 году в сумме 11 191 635,3 тыс. рублей, в 2020 году в сумме 12 013 820,1 тыс. рублей и в 2021 году в сумме 12 781 746,0 тыс. рублей.

Статья 7

Установить в 2019 году для всех страховых медицинских организаций, участвующих в реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования в Смоленской области, норматив расходов на ведение дела по обязательному медицинскому страхованию в размере 1 процента от суммы средств, поступивших в страховую медицинскую организацию по дифференцированным подушевым нормативам.

Статья 8

Настоящий областной закон вступает в силу с 1 января 2019 года.

Губернатор Смоленской области А.В.Островский

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