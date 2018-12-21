Мобильные операторы предупредили о повышении цен

Ведущие сотовые операторы страны "Вымпелком" ("Билайн"), "МегаФон", Tele2 сообщили абонентам о том, что с нового года изменяется стоимость услуг.

Как пишет газета "Коммерсант", "Вымпелком", в частности, разослал клиентам SMS, в которых говорится об изменении тарифов и стоимости подключенных услуг с 1 января 2019 года. Цена увеличивается на коэффициент 1,016949. Повышение связано с изменением ставки НДС с 18 до 20 процентов с 1 января 2019 года.

Tele2 изменит цены в некоторых тарифах также с 1 января. А "МегаФон" обновит цены с 9 января, то есть сразу после новогодних каникул.

