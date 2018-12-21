14 декабря в медиацентре "Российской газеты" прошел совет экспертов на котором обсуждалась сфера робототехники. Роботехника во многих странах мира переживает этап бурного развития. Чего не хватает нашей стране для инновационного прорыва в экономике? Что необходимо для популяризации образовательной робототехники? Как привить детям инженерное мышление? Как повысить качество продуктов питания благодаря внедрению робототехнических решений в пищевой промышленности? На эти и другие вопросы искали ответы эксперты - участники круглого стола, среди которых представители Минпромторга России, Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежи), Департамента образования города Москвы, Группы "Черкизово", Ассоциации инновационных регионов России, а также ведущих российских компаний в сфере робототехники: RoboCV, KUKA Russia, Hamster Robotics, "Полезные роботы" и Avrora Robotics.

По словам ректора МГУТУ им. К. Г. Разумовского Валентины Ивановой, развитие искусственного интеллекта, роботизация производства во всем мире требует новых подходов к подготовке кадров. Проблема в том, что в большинстве российских школ предмет "Информатика", к сожалению, затрагивает только тематику общей цифровой грамотности.

- Предмет совершенно не формирует у ребят понимание того, как идет разработка и процесс создания искусственного интеллекта. Получается, образовательные стандарты школ и вузов адаптируются слишком медленно, мы совершенно не адаптируем эту дисциплину к тому технологическому прорыву, который должна сделать Российская Федерация, к чему призывает нас президент, - говорит Валентина Иванова. - Наш университет совместно с Росмолодежью и при поддержке Департамента образования города Москвы создал Робототехнический центр, где занимаются школьники 7-11-х классов. Мы не ожидали такого потока, но интерес ребята проявили колоссальный. С сентября по декабрь в центре уже прошли обучение более 500 ребят. В настоящее время мы готовы к расширению. При этом мы видим довольно серьезных игроков на рынке, с которыми проблемы подготовки кадров, конечно, нужно обсуждать.

Как говорит ректор, в системе высшего образования появляется новая специальность, но образовательного стандарта пока нет. "Получается, кадры не готовятся. И вся надежда только на тех людей, которые готовы развиваться в этом направлении и стать предпринимателями, организовать свой стартап. Но проблема в том, что системной работы нет. И мне кажется, мы готовы к ней перейти. И особо нужно уделить внимание в этом вопросе пищевой промышленности. Пищевое машиностроение на 88 процентов - импортное. Именно поэтому очень важна поддержка государства, чтобы выстроить эту цепочку образовательной робототехники: школа - вуз - бизнес.

Освобождение российского рынка продовольствия от ряда конкурентов позволило отечественному производителю вздохнуть более свободно. Но сразу же встал вопрос о технологическом совершенствовании производственного процесса. И здесь на помощь пришли инновации - как российских, так и зарубежных изобретателей.

Но почему же важны кадры при переходе России на новый технологический уклад? По словам представителя Группы "Черкизово" Дениса Горбунова, внедрение роботов на производстве - это высочайший контроль качества, исключение фактора человеческой ошибки. А значит - гарантия продовольственной безопасности, которая в приоритете у государства.

- В 2018 году был запущен первый в России полностью роботизированный завод "Черкизово" по производству сырокопченых колбас. Мощность - 80 тонн продукции в сутки. Специфика завода - минимизация участия людей в производственном процессе: предприятие отличается высоким уровнем автоматизации, производственная цепочка поддерживается роботами, и люди почти не касаются продукции. Инженеры и IT-специалисты поддерживают работоспособность системы. Все оборудование европейского производства, - рассказал Горбунов.

Как считает начальник отдела координации молодежных проектов и программ Росмолодежи Анна Аперян, при создании Робототехнического центра действительно произошел прорыв.

- Как оказалось, у нас много школьников, кто увлекается робототехникой. И это, в первую очередь, связано с тем, что, к сожалению, в школах не создано определенных условий. И ребята, имея потенциал, имея заинтересованность, начинают заниматься в кружках, секциях или в подобных школьных робототехнических центрах. Одной централизованной площадки для обучения ребят нет. Необходимо такие центры централизовано создавать на уровне государства, проводить некую реформацию в плане школьного образования и создавать их на базе школ. Конечно, очень хочется подключить министерство просвещения Российской Федерации для того, чтобы наши школы интегрировались в этот процесс гораздо активнее. Вопрос государственной поддержки стоит здесь очень остро. И я надеюсь, что государство в этом плане нас поддержит. И вопрос будет решаться не на уровне создания секций, а на уровне разработки нового образовательного стандарта, - отметила Анна Аперян.

По словам представителя департамента образования города Москвы Юрия Разумова, в школах есть проект "Техносфера", в рамках которого идет поставка оборудования в школы. Также есть курсы повышения квалификации учителей, их около десяти.

- Я курсы по робототехнике читаю уже третий год, порядка 180 учителей каждый год знакомятся с этой тематикой, - говорит Разумов. - Также хотелось бы отметить, есть проект Московская электронная школа. Я думаю, многие из вас знают. Сейчас мы с коллегами представляем рабочие материалы для МЭШ в области робототехники. И если у вас есть какие-то образовательные решения, приглашаю вас присоединиться.

По мнению Валентины Ивановой, необходимо, чтобы это привело к изменению общей ситуации в каждой школе и потом в стране.

- Мы должны иметь такой методический материал для учителей всех российских школ, не только московских. Сейчас есть островок, который вырастает, но эту базу надо расширять, - говорит Валентина Иванова. - Такого рода центры должны всегда иметь отраслевую специфику. К примеру, как мы уже говорили, мы создали Робототехнический центр в МГТУ им. К. Г. Разумовского. Отдельное внимание в процессе обучения в этом центре уделяется прототипам роботов, используемых на предприятиях пищевой промышленности. Ребята сами могут собрать макет такого робота и узнать, как его можно применить в пищевом производстве. Кроме того, мы создали вместе с Группой "Черкизово" кластер непрерывного технологического образования. Получается, процесс обучения именно с уклоном на пищевую промышленность начинается со школы, потом, соответственно, техникум, и дальше уже первый и второй курс университета с обязательным индивидуальным обучением в Группе "Черкизово". И так вырастает квалифицированный технолог. И если крупнейший работодатель не ведет важнейшую работу в области образовательной робототехники, то тогда эта тема не получает соответствующего развития.

Но где таких взять квалифицированного специалиста, который одновременно сможет выполнять функции и программиста, и мехатроника, и пищевого технолога. Таких специалистов и должны готовить именно ведущие пищевые университеты.

С чем сталкиваются предприятия, где внедряются роботы, рассказал коммерческий директор KUKA Russia Петр Смоленцев.

- Главная проблема - их никто не учил работать с автоматизированными системами: роботов ошибочно считают опасными, дорогими, слишком сложными. Провал в образовании сильно тормозит развитие, - считает Петр Смоленцев. - Зачастую роботов на предприятии просто некому обслуживать. Не хватает квалифицированных технологов, предприятию приходится обучать их практически с нуля.

Как отмечает представитель Avrora Robotics Владимир Грошев, практика предоставления роботов вузам в обучающих целях очень распространена среди робототехнических предприятий. По мнению Грошева, это одна из мер поддержки, которая способствует не столько подготовке молодых специалистов, сколько продвижению робототехники со школы.

Заместитель директора Ассоциации инновационных регионов России Рустам Хафизов также считает кадровый вопрос основным. По его словам, для инвесторов, российских и иностранных, которые ставят свое производство в регионах, к примеру, налоговые льготы сегодня не являются условием для принятия решений.

- Вы все наверняка свои предприятия размещали там, где есть, условно говоря, возможность закрыть кадровый дефицит, который там имеется. Это очень важная история в части роботизации.

Генеральный директор компании HAMSTER Robotics Владислав Стаин считает, что российским компаниям сложно конкурировать с иностранными:

- Их история подразумевает очень много лет, очень много специалистов, которых они готовили под себя. Но сами мы не в состоянии продвинуть ничего без поддержки государства никак. Потому что конечный вопрос - это коммерческая составляющая. И она всегда стоит во главе угла.

По статистике, сегодня более 80 процентов оборудования на российских предприятиях поставляется из-за рубежа. Цель - снизить этот показатель до 40. А для этого необходимо поддерживать отечественные технологии. В 2018 году Минпромторг просубсидировал более ста разработок новейшей техники. Однако небольшим компаниям получить поддержку удается далеко не всегда.

Генеральный директор RoboCV Сергей Мальцев уверен, что для этого нужны более эффективные механизмы частно-государственного инвестирования.

Завершила совет экспертов Валентина Иванова:

- Внедрение робототехники в пищевое производство - серьезный вызов. И ответ нужно искать всем вместе: как профильным ведомствам, так и бизнесу. Но начинать необходимо с системы образования. С этой целью в нашем университете в скором времени появится новая образовательная программа "Мехатроника на пищевых предприятиях".