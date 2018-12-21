Совфед одобрил закон о борьбе с фиктивными браками россиян с иностранцами

Совет Федерации на заключительном заседании осенней сессии в пятницу одобрил закон, призванный снизить количество фиктивных браков граждан России с иностранцами. Поправки вносятся в закон о правовом положении иностранных граждан. Он среди прочего определяет порядок выдачи гражданам других стран разрешения на временное проживание в РФ без учета квоты.

Как пояснила, представляя закон, первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Людмила Бокова, вводится правило, согласно которому такое разрешение будет выдаваться иностранцу, состоящему в браке с гражданином РФ только в том же субъекте, где живет его супруг или супруга.

Как отмечается в сопроводительных документах, эта мера будет препятствовать заключению фиктивных браков между иностранцами и россиянами. Это ограничение не будет распространяться на временно проживающих в РФ иностранцев, которые участвуют в госпрограмме по добровольному переселению соотечественников. Из-под запрета также выводятся случаи, когда иностранец меняет место жительства в связи с переездом к гражданину РФ - супругу, родителю или ребенку.