Совфед одобрил закон о подключении "умных счетчиков" электроэнергии

Совет Федерации одобрил в пятницу на заключительном пленарном заседании осенней сессии закон, касающийся установки так называемых умных счетчиков.

Он регулирует внедрение интеллектуальных систем учета электроэнергии, в том числе - "умных счетчиков", способных удаленно передавать показания, а также различных датчиков, позволяющих следить за работой электросетей.

В настоящее время счетчики устанавливаются за счет потребителей. С 1 июля 2020 года обязанности по учету электроэнергии в многоквартирных домах возлагаются на гарантирующих поставщиков - это основные энергосбытовые компании регионов. Для остальных потребителей - это будут электросетевые компании.

За неустановку "умных счетчиков" на компании будут налагаться штрафы, начиная с 2023 года. Расходы на приобретение, установку, замену приборов учета и другого необходимого оборудования будут включены в тарифы гарантирующих поставщиков и электросетевых компаний. Кроме того, их разрешено включать в состав платы за подключение к сетям новых потребителей.